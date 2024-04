Golfistka Kordová získala na LPGA Tour čtvrtý turnajový titul v řadě

Dcera bývalého českého tenisty Petra Kordy reprezentující USA si připsala třetí výhru ve třech týdnech. V Las Vegas navázala na předchozí triumfy z Gilbertu a Palos Verdes Estates. Předtím slavila titul v lednu v rodném Bradentonu, poté si dopřála sedm týdnů pauzu a vynechala asijskou část LPGA Tour. Za dvanáctý triumf v kariéře získala prémii 300.000 dolarů (přes 7 milionů korun).

„Pořádně to ani nedokážu pobrat. Poslední tři týdny to byla smršť,“ řekla Kordová, jež také jako první Američanka od roku 1969, kdy to dokázala Kathy Whitworthová, proměnila ve vítězství čtyři z pěti prvních startů v sezoně. Nezastavil ji ani odlišný formát turnaje. „Je to zábava. Jamkovku často nehraju. Vlastně jedinou příležitost k tomu máme při Solheim Cupu,“ dodala pětadvacetiletá hráčka s připomínkou tradičního týmového klání USA versus Evropa, v němž má shodou okolností právě s Maguireovou v zápasech dvojic negativní bilanci.

Golfistka Nelly Kordová

V nedělním souboji jedna na jednu ale měla tentokrát navrch a finálová soupeřka vysekla Kordové poklonu. „Klobouk dolů. Je to neuvěřitelná hráčka a zrovna teď hraje skvělý golf. Jediné, co jsem mohla dělat, bylo hrát svoji vlastní hru, a dnes to nestačilo,“ prohlásila světová třicítka Maguireová. „Člověk proti ní nastupuje s vědomím, že pokud ji chce porazit, musí zahrávat birdie, a já jich bohužel tolik neudělala,“ dodala.

Čtyři turnaje v řadě naposledy mezi ženami vyhrála Mexičanka Lorena Ochoaová v roce 2008. Rekordní sérii s pěti triumfy drží Američanka Nancy Lopezová (1978) a Švédka Annika Sörenstamová (2004/05).