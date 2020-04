Miloval barevnou módu, říkali mu Páv fairwayí. Golfista Sanders zemřel

První trofej na okruhu PGA Tour Sanders vybojoval v roce 1956 ještě jako amatér. Nejlepší sezonu prožil o pět let později, kdy do sbírky přidal pět titulů a ve finančním žebříčku skončil třetí.

Nejpamátnější selhání na turnaji major prožil v roce 1970 na British Open, kdy mu na hřišti v St. Andrews stačilo zahrát poslední jamku v paru. Šanci ale nedokázal využít, krátký pat pokazil a Jacku Nicklausovi nakonec podlehl následující den v rozstřelu.

„I kdybych dokázal mistrovsky vládnout anglickým jazykem, nemyslím, že bych dokázal najít přídavná jména, která by popsala, jak jsem se cítil, když jsem zkazil tu krátkou ránu,“ řekl tehdy Sanders po play off. „Ale takový je golf, to je na něm fascinující,“ dodal.

O jednu ránu prohrál i British Open v roce 1966 v Muirfieldu, US Open 1961 na Oakland Hills a PGA Championship 1959 v Minneapolis. Sanders, jenž si díky oblibě pestrého oblečení vysloužil přezdívku ‚Páv fairwayí‘, byl také členem amerického vítězného družstva v Ryder Cupu v roce 1967.