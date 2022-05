Šperky málem nepustily Hamiltona do závodu v Miami, dostal však výjimku

Sedmatřicetiletý člen stáje Mercedes ještě před zahájením podniku v Miami uvedl, že má na těle minimálně dva kovové předměty, které nedokáže odstranit, a byl připraven podepsat reverz. V opačném případě by přenechal své místo náhradnímu jezdci.

„Celé je to hrozná malichernost. V tomhle sportu jsem šestnáct let a stejnou dobu v něm nosím i šperky. Přijde mi zbytečné, abychom se dostávali do takovéhoto sporu,“ řekl Hamilton.

Britský jezdec je známý svými módními doplňky. Od Velké ceny Miami však FIA od týmů vyžaduje vyplněný bezpečnostní formulář, kde stvrzují, že jezdci nosí nehořlavé spodní prádlo a nemají ve voze šperky. V případě Hamiltona to Mercedes před závodem v USA nepotvrdil.

„Dvě z těch věcí určitě nedokážu odstranit. U jedné ani nemohu říct, kde je. Vše je z platiny, takže to není magnetické. V minulosti jsem s tím nikdy neměl problém,“ uvedl Hamilton. „Jsem ochotný podepsat výjimku, abych z nich sňal odpovědnost. Kdyby mi ale zakázali startovat, budiž. Máme náhradního jezdce a tady ve městě se dá dělat spousta věcí,“ doplnil Hamilton.

Pravidlo zakazující pilotům šperky při závodech bylo z bezpečnostních důvodů obnoveno v roce 2005, dosud se k němu ale přistupovalo benevolentně. Jeden z nových ředitelů závodů Niels Wittich nicméně upozornil jezdce na jeho dodržování.

„Nošení šperků během závodního víkendu může bránit jak lékařským zásahům, tak i následné diagnostice a léčbě, pokud by byla po nehodě nutná. V případě, že je pro stanovení diagnózy po nehodě nutné provést lékařské vyšetření, může přítomnost šperků na těle způsobit značné komplikace a zdržení,“ uvedla FIA, podle které by mohly šperky způsobit také další zranění.

Sedmatřicetiletý Hamilton, který již dříve vyjádřil s pravidlem nesouhlas, se mezi novináře v Miami dostavil na protest s osmi prsteny, třemi hodinkami, čtyřmi řetízky na krku a několika náušnicemi. Piercing v nose mu zakrývala rouška. Nařízení nazval „krokem zpět“.

Hamilton se neúspěšně snažil celou záležitost prodiskutovat s prezidentem FIA Muhamadem Sulajímem. Uvedl však, že by chtěl být v této věci spíše spojencem než protivníkem. „Zkusím si s ním promluvit ještě před závodem,“ dodal vítěz rekordních 103 závodů ve formuli 1.