Epický duel Hamilton vs. Verstappen. Kdo by vyhrál ve stejném monopostu?

Jde o čistě hypotetickou otázku, která pravděpodobně nikdy nebude zodpovězena. Pokud byste se ale zeptali šéfa Red Bullu Christiana Hornera, dá vám jasnou odpověď. Max Verstappen. Podle něj je totiž Nizozemec lepší závodník než Hamilton, který by se navíc ve voze Red Bullu trápil.

„Max musí z auta dostat mnohem víc. V Mercedesu se i pilot Williamsu dokáže kvalifikovat do první řady. A Russell s ním skoro vyhrál závod. Pokud by ale v Red Bullu někdo musel naskočit do auta místo Verstappena, tak by z něj nikdy nedokázal dostat to co on,“ řekl Horner.

Max Verstappen (vpravo) z Red Bullu a jeho šéf Christian Horner

S tím se nedá nesouhlasit. Zatím se totiž nikdo v rakouské stáji nedokázal dlouhodobě vyrovnat tempu dvojnásobného mistra světa. A i když Hamilton bezpochyby patří k nejlepším pilotům v historii sportu, na Verstappena by v Red Bullu, který ho má perfektně vyladěný pro svůj jezdecký styl, s největší pravděpodobností nestačil.

A co Verstappen v Mercedesu?

Podobnou utopií, jakou je představa Hamiltona ve voze Red Bullu, je i Verstappen za volantem Mercedesu. Pokud by se tak stalo, dokázal by se vyrovnat sedminásobnému šampionovi?

Úvaha Christiana Hornera dává smysl, když před třemi lety nemohl Hamilton kvůli koronaviru nastoupit do Velké ceny Sáchiru, v Mercedesu ho zastoupil George Russell, tehdejší pilot Williamsu. A Brit opravdu skoro vyhrál a celý závod byl o poznání lepší než Valtteri Bottas, který byl tou dobou druhým jezdcem stáje z Brackley.

Těsný souboj Maxe Verstappena (vlevo) a Lewise Hamiltona ve Velké ceně Brazílie

Je tu však jeden háček. Bottas nikdy nebyl na stejné úrovni jako Hamilton. Ano, párkrát ho porazil, ale ve vzájemném souboji na titul nikdy neměl. Stejně tak se v letošní sezoně ukazuje, že když už začíná Mercedes opět lépe fungovat a je předvídatelnější, má sedminásobný mistr světa navrch i nad Russellem. Kdyby tedy Verstappen vyzval na souboj Hamiltona ve „stříbrném šípu“, pravděpodobně by prohrál.

Souboj v neutrálním monopostu

Nejhůře se odpověď hledá na otázku, kdo by zvítězil, kdyby se posadili do některého z vozů zbývajících osmi týmů. Největší vliv na výsledek by měla logicky schopnost adaptovat se na nový monopost. Lewis Hamilton to po přestupu do Mercedesu v roce 2013 zvládl dobře, když okamžitě porazil týmového kolegu Nica Rosberga, který byl tou dobou u týmu už čtvrtou sezonu.

Ale vzhledem k přirozenému talentu Verstappena se dá předpokládat, že by si na nový vůz zvykl také hodně rychle.

A co si myslí fanoušci?

Odpověď na otázku, kdo by z těchto dvou vyhrál ve stejném monopostu, se s největší pravděpodobností nikdy nedozvíme. To ale nevadí, jelikož vzájemné souboje Hamiltona s Verstappenem vstoupí do historie jako legendární.

A my budeme moci říct, že jsme byli u toho.