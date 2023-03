Formule 1 chce v Ázerbájdžánu vyzkoušet nový systém dvou kvalifikací

„Čím více dáte týmům a jezdcům šanci ukázat, kým jsou, tím lepší to bude show. Přemýšlíme o formátech, který by sport zlepšily. Společně s týmy a jezdci zvažujeme, jaká cesta by byla nejlepší,“ uvedl Domenicali.

Závodní program by otevřel páteční trénink, po němž by místo druhého následovala ve stejný den kvalifikace na nedělní závod. V sobotu by se místo třetího tréninku jela druhá kvalifikace, která by se ale vázala na následující samostatně bodovaný sprint. Ten by tak nově neurčoval pořadí na startovním roštu pro hlavní závod.

Vedle Ázerbájdžánu se letos pojedou sprinty také v Rakousku, Belgii, Texasu, Kataru a Brazílii. Jejich rozpis je zatím beze změn, tedy s prvním tréninkem v pátek a druhým v sobotu.

Vedení formule 1 již dříve uvedlo, že chce s programem experimentovat a sprinty by měly být v budoucnu pevnou součástí závodních víkendů. Samotní jezdci se také dříve vyjádřili pro zrušení jednoho či dvou tréninků, ty ale zcela nezmizí.

„Samozřejmě potřebujete čas také na trénink. Formule 1 nemá žádné jiné možnosti mimo závodní víkendy,“ řekl Domenicali, podle nějž se nesmí zapomínat ani na nováčky. „Také oni potřebují čas na trénink. Stejně jako v životě musí být vše v rovnováze,“ dodal sedmapadesátiletý Ital.