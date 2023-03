Druhý závod a už první trest. Leclerc se v Džiddě posune o deset míst dozadu

Úřadující vicemistr světa musel vynuceně odstoupit ze závodu z Bahrajnu kvůli problému s motorem. Před Velkou cenou tým vyměnil nefunkční složku elektroniky motoru, v jejím průběhu ovšem selhala i ta nová.

Každý jezdec má k dispozici jen dva tyto komponenty na celou sezonu, další použitý už znamená trest na startovním roštu.

Právě na spolehlivosti vozů Ferrari přes zimu usilovně pracovalo, nový šéf Frédéric Vasseur chtěl závady co nejvíce limitovat. Jenže v Bahrajnu přišel šok. „V neděli jsme měli dva různé problémy, první ráno při zapalování a druhý během závodu,“ řekl.

„Bohužel to byla dvakrát řídicí jednotka ECU a to je něco, co jsme v minulosti nikdy nezažili,“ podotkl.

Ferrari ve středu potvrdilo využití třetího kusu a Leclerc se tak s jistotou po kvalifikaci propadne o deset míst.

„Doufám, že teď už je to pod kontrolou, když máme k dispozici jejich hlubší analýzu,“ mínil Vasseur.

Leclerc bojoval v Bahrajnu o stupně vítězů, dlouho držel třetí místo, nakonec ale musel odstoupit. Carlos Sainz v druhém monopostu italské stáje dojel čtvrtý se ztrátou 48 vteřin na prvního Maxe Verstappena.