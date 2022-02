Vítkovičtí vyhráli v Praze nad Chodovem a zajistili si třetí místo

Vítkovičtí florbalisté vyhráli v dohrávce 25. kola superligy v Praze nad šestým Chodovem 6:3 a definitivně si zajistili třetí místo v tabulce. Z osmé na sedmu pozici se posunuli Black Angels, kteří uspěli na hřišti dvanáctých Pardubic 8:6. Východočeši definitivně ztratili naději na posun do předkola play off, protože na 10. místo ztrácejí s jediným zápasem do konce čtyři body.