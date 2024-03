Florbalisté Střešovic si pro semifinále superligy zvolili derby s Chodovem

Sedmnáctinásobný šampion Tatran, který se loni vrátil na trůn po osmi letech, ve čtvrtfinále vyřadil Českou Lípu 4:0 na zápasy, Chodov v pěti duelech Spartu.

Střešovice s Chodovem patří s Vítkovicemi a FBC Ostrava mezi celky, které jsou v nejvyšší soutěži všech 31 sezon. Odehrály mezi sebou první ligový zápas v Česku.

V semifinále se potkají pošesté, naposledy to bylo v roce 2014, kdy Chodov vyhrál sérii 4:2. Začátkem února se utkaly ve finále poháru a Tatran vyhrál 4:3. V sezoně Střešovičtí ovládli i oba vzájemné duely v superlize: doma 6:5 a venku 7:5.

„Volbu Tatranu jsme všichni očekávali, čili to pro nás není nic překvapujícího. Bude to pro nás velká challenge. Čeká nás nejsilnější tým v republice a je pro nás výzva se mu postavit a pokusit se sérii vyhrát,“ řekl kouč Chodova David Podhráský webu Českého florbalu.

„Vycházet můžeme minimálně z pohárového zápasu a z duelu, který jsme odehráli hned o týden později v rámci základní části superligy. Využijeme poznatky z nich do přípravy a pokusíme se vzít pozitivní věci, a ty, které se nám tolik nepodařily, ještě vylepšit,“ dodal.

Mladá Boleslav přešla ve čtyřech duelech přes Liberec a Vítkovice zdolaly Bohemians 4:2. Středočeši si s Ostravany zopakují semifinále z roku 2016, Vítkovice jej dotáhly do úspěšného konce v rozhodujícím sedmém utkání. V letech 2018, 2019 a 2021 se celky potkaly v superfinále, nejdříve uspěla Mladá Boleslav, potom Vítkovice a pak opět Středočeši. V této ligové sezoně uspěly Vítkovice doma po výsledku 11:8, Mladá Boleslav před vlastním publikem zvítězila 10:4.

„Bolka ještě nikdy v play off nevyhrála sérii nad Vítkovicemi, takže to pro nás bude velká výzva a extra motivace - chceme v příštích týdnech přepsat historii. Pochopitelně to nebude snadné, ale náš tým je zdravý, odpočatý a odhodlaný uspět. Celou sezonu jsme se připravovali právě na toto období a tyto zápasy,“ uvedl finský trenér Mladé Boleslavi Joonas Naava.

Vítkovický kouč Tomáš Martiník očekává atraktivní bitvy. „Mladá Boleslav se v této sezoně prezentuje hodně aktivním a útočným florbalem, což nám také není cizí, takže série bude mít hodně ofenzivní nádech. Už ve vzájemných zápasech padalo hodně gólů. Jeden jsme zvládli my, jeden Bolka, čili i to značí, že zápasy budou vyrovnané,“ řekl.