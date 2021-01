Za záchranou v superlize povede florbalisty Otrokovic šéf klubu

Na svoji premiéru si ale někdejší opora Panterů musí počkat do nedělního výjezdu do Liberce. Sobotní domácí mač proti Vítkovicím byl odložen kvůli vysokému počtu pozitivně testovaných hráčů v týmu superligového lídra.

„Raději bych hrál,“ nezastírá Ťopek, jemuž bude asistovat dosavadní hlavní kouč Michal Kvapil. Že by to bylo polovičaté řešení, si však šéf Panterů nemyslí.

„Michal nenese za současnou situaci zodpovědnost sám. Proto také zůstává součástí realizačního týmu,“ vyložil Ťopek, podle něhož bude Kvapilovi nová role sedět. „A hlavně to pomůže mně. Bude pozorovatelem a říkat mi svoje tipy. Ale rozhodující slovo a odpovědnost ponesu já.“

Mužstvo potřebuje vzpruhu. Za 17 kol se zmohlo na pouhá dvě vítězství. Mizérie vygradovala ve Vinohradech, kde v souboji dvou odpadlíků superligy schytalo devět branek.

„Nechci říct, že nehrajeme na 100 procent. Ale v některých fázích utkání to někteří hráči odevzdají a pak se k nim většinou přidá zbytek mužstva,“ všiml si Ťopek, který od nového roku sledoval zápasy přímo ze střídačky.

Už v průběhu sezony se do týmu vrátili matadoři Sovják se Zapletalem, do kádru mají přibýt v následujících dnech další noví hráči. Ťopek si od toho slibuje potřebné zvýšení konkurence.

„Všem jsem řekl, že začínáme odznova a nikdo nemá nic jistého. Nominaci budeme určovat podle přístupu, který musí být lepší,“ zdůraznil Ťopek.

Jinak může být jubilejní desátá sezona klubu v nejvyšší soutěži také jeho derniérou.

„Chci, abychom se zachránili na hřišti a ne aby se o tom rozhodovalo od stolu,“ připomněl Ťopek, že pandemie koronaviru může ovlivnit sestupový scénář.

Pokud by se nedohrála do června první liga, která se zastavila, sotva že se rozjela, nemusel by padat ze superligy nikdo.

„Informace se mění z týdne na týden. Poslední je, že se superliga dohraje včetně všech nadstavbových částí,“ naznačil. Pak bude pro Pantery závěrečných devět kol základní částí přípravou na čtyřčlenné play down.