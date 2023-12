Oslava bude na vinici, hlásí hvězda bronzových medailistek Brucháčková

„Takhle roste nová hvězda světových rozměrů!“ rozvášnil se komentátor televizního přenosu na stanici Arena Sport.

Český tým se od snížení na 1:2 odrazil k obratu na 5:4 a Brucháčková svůj výkon podtrhla v předposlední minutě nahrávkou na vítězný gól do prázdné branky. Stala se nejproduktivnější českou hráčkou na turnaji. Medaili z MS mají florbalistky i díky jejímu výraznému přičinění teprve podruhé v historii.

„Víno na oslavu s sebou nemám, ale určitě ji uspořádám u nás ve sklípku nebo na vinici, holky jsou zvané,“ vyhrkla ze sebe Brucháčková při pozápasovém rozhovoru spontánně.

Oslavu si její výkony zaslouží nejen v Mikulově, odkud pochází, ale také v Brně, kde hraje ženskou ligu za Bulldogs. I tam sledovala florbalová komunita s nadšením představení vycházející hvězdičky, i když ne s takovým úžasem jako zbytek světa.

„My víme, co Anička dokáže, hraje brilantně. Byla jednou z nejlepších hráček, které se na mistrovství objevily, a kdyby se naše holky dostaly do finále, tak si myslím, že by byla vyhlášena i nejlepší hráčkou turnaje,“ usmíval se doma u televize David Titz, asistent trenéra Bulldogs Brno. Ze zápasů na světové úrovni odpozoroval, že Brucháčkové dokonce svědčí víc než ty extraligové.

„U nás ji soupeři hlídají, neváhají ji zdvojovat i ztrojovat. To ale na reprezentačních akcích není možné, protože kdyby to někdo udělal, uvolní se prostor pro jiné špičkové hráčky. Díky tomu má Anička v nároďáku víc prostoru. S hokejkou to umí o level výš než většina hráček, které se kdekoliv na světě vyskytují. Pak to dopadá tak, jak předvedla, udělala si ze Švýcarek dobrý den. Ve skupině to samé předvedla Švédkám. Počíná si tak, jako kdyby florbal na světové úrovni hrála deset let, a ona se v něm přitom pohybuje teprve druhým rokem,“ vypráví o ojedinělém talentu brněnský trenér.

České florbalistky slaví zisk bronzových medailí na mistrovství světa v Singapuru.

Už loni Brucháčková patřila k nejlepším na MS juniorek, ze kterého má český tým stříbro. Letos to potvrdila mezi ženami.

Pomáhá jí i složitější cesta, po které na svoji současnou úroveň musela jít. Protože v Mikulově není ženský florbalový oddíl, hrála odmala s chlapci. Dodnes má jednou týdně dovoleno absolvovat trénink s muži, mezi nimiž roste rychleji než mezi svými dívčími vrstevnicemi.

„Z velké části je to tím, že jí bylo dáno,“ míní Titz. „Anička má neobyčejnou techniku hole. Má velmi atletickou postavu a se svojí dynamikou je schopna přejít přes protihráčku na dvou krocích. No a potom je to tvrdá práce. Trénuje čtyřikrát až pětkrát týdně, což je v amatérském sportu hodně,“ líčí asistent z brněnských Bulldogs.

S radostí si vyslechl slova veteránky české reprezentace Elišky Krupnové, která s bronzem na krku včera prohlásila, že Brucháčková toho dokáže víc než ona. „Když to řeknu já, nemá to takovou váhu, jako když to poví Eliška, nejlepší hráčka světa z roku 2020,“ lebedí si Titz.

Už teď tuší, že pro Bulldogs může být brzo složité mladičké eso udržet. „Anička chce jít na vysokou školu, ale je jasné, že když dostane nabídku, která pro ni bude dávat smysl, bude o ní uvažovat,“ domnívá se.

Taky Brucháčková včera vyhlížela do budoucnosti – do roku 2025, kdy se hraje příští mistrovství světa v Brně a v Ostravě. „Doufám, že doma dojdeme až do finále,“ zasnila se.