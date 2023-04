Čeští florbaloví junioři porazili na MS v repríze finále Finsko

Shodně gólem a asistencí se na vítězství nad Finskem podíleli Jakub Bohuslávek, Daniel Chatrný a Filip Eliáš.

„Jsme spokojení s výhrou, ten výsledek je příslib do budoucích zápasů. Co se týče výkonu, tak nám to ukázalo, že proti týmu, jako je Finsko, musíme být koncentrovanější při hře s míčem a mnohem pečlivěji dodržovat herní plán v jednotlivých zónách hřiště,“ řekl Klucho webu Českého florbalu.

Mistrovství světa juniorů ve florbalu ve Frederikshavnu (Dánsko):

Skupina A: Česko - Finsko 7:5 (3:1, 0:2, 4:2)

Branky: 6. M. Gattnar, 15. Chatrný, 17. Vavroušek, 45. Bohuslávek, 50. Eliáš, 53. Mühlfait, 60. Kún - 8. Porttikivi, 22. Seppälä, 27. Heiska, 46. Jäppinen, 49. Hokkanen. 16:30 Polsko - Lotyšsko.

Tabulka:

1. Česko 2 2 0 0 25:7 4 2. Finsko 2 1 0 1 8:9 2 3. Lotyšsko 1 0 0 1 2:3 0 4. Polsko 1 0 0 1 2:18 0