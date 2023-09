Cyklista Babor vyhrál ve finiši čtvrtou etapu Kolem Langkawi

Babor nedal po 140 kilometrech soupeřům ve finiši šanci. Zvítězil před Novozélanďanem Georgem Jacksonem, který vyhrál o den dříve.

„Abych byl upřímný, vítězství bylo trochu nečekané, protože jsou tady výborní jezdci. Ale zvládli jsme to skvěle. Měli jsme to dobře naplánované a dali do toho všechno, aby nám to vyšlo,“ pochvaloval si na týmovém webu Babor, kterému pomohl k vítězství i krajan Tomáš Bárta.

„Měli jsme v plánu jet v závěrečném kilometru, co to půjde, abychom na tom byli v poslední zatáčce co nejlépe. A povedlo se. Je to důležité vítězství pro tým i pro mě. Na začátku sezony jsem se v řadě závodů trápil, ale v druhé půlce roku jsem se rozjezdil a daří se mi,“ řekl Babor.

Jackson se stal novým lídrem závodu Pro Series, který je druhou nejvyšší kategorií po World Tour. Baborovi patří 68. místo s více než půlhodinovou ztrátou. V bodovací soutěži si polepšil na pátou příčku. Bárta je v průběžném pořadí na 73. pozici. Tour de Langkawi skončí v sobotu.