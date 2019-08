Roglič? Kruijswijk? Nebo Kolumbijci? Startuje nevypočitatelná Vuelta

Žlutočerná síla v dresech týmu Jumbo-Visma se probouzí a každým rokem sílí. „V budoucích letech můžeme vyzývat na souboj tým Ineos,“ říká Kruijswijk.

Nastal čas, aby dobývali trůn při závodech Grand Tour.

Dnes startuje na zasluněném pobřeží Costa Blanca cyklistická Vuelta. V Jumbu věří: Bude to naše Vuelta.

Ale koho konkrétně?

Při tiskové konferenci ve městě Torrevieja sedí vedle sebe Slovinec Primož Roglič (29) a Nizozemec Steven Kruijswijk (32). Dva lídři Jumba. Dva muži s velkými ambicemi. Dva parťáci. Zatím.

„Stát na stupních vítězů závodu Grand Tour je krásné, ale to jsem zažil už na Giru,“ říká Roglič a kategoricky pokračuje: „Jsem tu, abych vyhrál. Půjdu po titulu tak tvrdě, jak jen to bude možné.“

Co na to Kruijswijk?

„Zásadní je, aby vyhrál náš tým. Ale pochopitelně bych tím šampionem byl nejradši já. Během Vuelty uvidíme, kdo z nás dvou je silnější.“

Popírá verzi, že Roglič drží post hlavního lídra a on je jen zálohou. Jak je to tedy? Slovinec diplomaticky pronáší: „Máme silný tým. Pokusíme se oba zůstat v popředí celkového pořadí co nejdéle.“

Kdo se pro koho obětuje?

Uhlídat lídry týmu, aby jejich osobní ambice nepřerostly v interní rozepře, bude nejdůležitějším úkolem sportovních ředitelů Jumba. Už o loňské Tour, kde obsadili 4. a 5. místo, podotkl pomocník George Bennett: „Nebyli schopni obětovat se jeden pro druhého.“

K ruce dostanou Roglič a Kruijswijk nejsilnější vrchařskou podporu, jakou Jumbo v jejich éře dalo dohromady. V horách jim budou pomáhat Bennett a Robert Gesink, v minulosti cyklisté Top 10 Grand Tour, i mladík Sepp Kuss, loni vítěz Kolem Utahu.

Vuelta 2019 Kdo je také na startu Movistar: Valverde, Quintana, Soler.

AG2R: Latour, Dillier.

Astana: López, I. Izagirre, Fuglsang.

Bahrain Merida: Teuns, Padun.

Bora-hansgrohe: Majka, Bennett, Grosschartner.

CCC: De La Parte, Bevin.

Deceuninck-Quick-Step: Gilbert, ŠTYBAR, Jakobsen, Knox.

Education First: Urán, Carthy, Martínez, van Garderen.

Groupama-FdJ: Sarreau, Ludwigsson.

Lotto Soudal: De Gendt, Wallays.

Mitchelton-Scott: Chaves, Mezgec, Nieve.

Dimension Data: Meintjes, King, Boasson Hagen.

Ineos: Poels, Geoghegan Hart, De La Cruz.

Jumbo-Visma: Roglič, Kruijswijk, Bennett, Gesink, Kuss.

Kaťuša: Navarro, Guerreiro.

Sunweb: Kelderman, Roche.

Trek-Segafredo: Brambilla, Degenkolb.

Emirates: Aru, Gaviria, Pogačar, Conti.

Burgos-BH (divoká karta): Madrazo, Bol.

Caja Rujal (divoká karta): Černěckij, Aberasturi.

Cofidis (divoká karta): Herrada, Atapuma.

Euskadi-Murias (divoká karta): Rodríguez, Bizkarra.

Bude to vše na titul stačit? Kruijswijk ujišťuje, že navzdory náročné Tour se cítí dobře. Rogličova forma je pro mnohé záhadou. Od Gira nestartoval v jediném mezinárodním závodě, hovořilo se o vleklém vyčerpání, dokonce byl na začátku srpna podle informací slovinských médií z nominace na Vueltu dočasně stažen.

Teď ujišťuje: „Jsem připraven.“

Nairo Quintana z Movistaru, šampion ročníku 2016, o něm soudí: „Roglič je špičkový časovkář a nejkomplexnější cyklista. Pro mě je prvním favoritem.“ Stejný názor sdílí bookmakeři, až za Slovincem favorizují Miguela Ángela Lópeze z Astany, Kruijswijka a Quintanu.

Český exprofesionál René Andrle nicméně podotýká: „Nejsem si jistý, jak se Roglič dokáže držet v prudkých kopcích.“ Těch Vuelta opět nabídne nejvíce ze všech Grand Tour.

Osm horských dojezdů čeká, žádný čas na siestu. Julian Dean, sportovní ředitel Mitcheltonu-Scott, upozorňuje: „Bude to jeden z nejtvrdších ročníků posledních let.“

Pět vrcholů na trase je nových. Vuelta bude prudká, rychlá, horká a opět nesmírně soutěživá. Pikantní závod, jenž by neměl zklamat nikoho, kdo má rád agresivní a nevypočitatelné závodění i překvapivé zvraty v pořadí.

Tým Ineos se svými zraněnými a příliš unavenými hvězdami tentokrát není největší hrozbou, povedou ho britská naděje Teo Geoghegan Hart a dlouholetý Froomův pomocník Wout Poels.

Hlavní soky jezdců Jumba hledejme jinde – především v Kolumbii. „Uděláme, co půjde, abychom Jumbo oslabili,“ slibuje Quintana. „Byl bych hrdý, kdybych završil letošní latinskoamerickou party na závodech Grand Tour.“

Kolumbijská armáda

Ekvádorec Richard Carapaz ovládl Giro, Kolumbijec Egan Bernal dobyl Tour. Kdo by je mohl nyní na třetím trůnu letošních podniků Grand Tour doplnit? „Víc než Quintanovi věřím Lópezovi,“ zmíní René Andrle dalšího Kolumbijce, loni třetího.

Jsou zde rovněž po dlouhé nemoci se postupně vracející Estéban Cháves z Mitcheltonu-Scott, třetí v roce 2016, a Rigoberto Urán z Education First, druhý na Tour 2017 a sedmý letos, jehož první polovinu sezony limitovalo jarní zranění. „Už jsem na Vueltě vyhrál etapy, ale ještě nikdy jsem tu nestál na konci závodu na stupních vítězů. To je cíl,“ říká.

Startovní číslo 1 si připne aktuální mistr světa, 39letý Španěl Alejandro Valverde z Movistaru. „Nairo je tu na boj o titul, já na etapy,“ tvrdí sice, ale u Valverdeho nikdy nevíte.

V sestavě Astany figuruje také Jakob Fuglsang, jeden z mužů letošního jara, pro kterého skončila tak neblaze letošní Tour po pádu v etapě kolem Nimes. Úvahy, že by se i on mohl zapojit do souboje o celkovou klasifikaci, nicméně Dán zavrhuje: „Na to ještě nemám dostatečnou kondici.“

Platí tudíž původní plán Astany, podle nějž je v Astaně za Lópezem záložním lídrem Španěl Ion Izagirre.

Sprinterských bitev nabídne Vuelta už tradičně poskrovnu, ale když na ně dojde, chtějí být nachystáni Sam Bennett z Bory, Fernando Gavíria z týmu Emirates, Luka Mezgec z Mitcheltonu či nizozemský šampion Fabio Jakobsen z Quick-Stepu.

A pokud bude profil etapy klasikářský, mezi kandidáty na vítězný průjezd cílem se objeví také jméno Zdeňka Štybara. V roce 2013 si už na Vueltě vychutnal pocit, jaké je to projet cílem etapy přede všemi soupeři.

Za časovkou opět do Pau

Už v dnešní pozdně večerní týmové časovce v Torrevieja chce tým Jumbo převzít otěže závodu. První horský test pak přijde na rozdíl od Gira i Tour velmi brzy, ve středeční 5. etapě na observatoř Javalambre. „Ta oddělí muže od chlapců,“ říká technický ředitel závodu Fernando Escartin.

Tuhým testem formy budou dvě etapy mimo španělské území. Nejprve pět andorrských vrcholů na pouhých 94 kilometrech 9. etapy a hned mísledující den 36kilometrová časovka ve francouzském Pau. Tam se uskutečnila už při letošní Tour, tentokrát však má být její profil méně náročný.

Ve 13. etapě se jezdci vydrápou na obávaný Los Machucos v Kantábrii, tedy horu, kde předloni trpěl Chris Froome. Další dva těžké horské dny nachystá na přelomu druhého a třetího týdne závodu Asturie.

Xevi Planas (Twitter) @planas_10 ETAPA 13: Bilbao - Los Machucos (166,4 km) Com a detall: la neutralitzada passarà per l'interior de l'estadi de San Mamés. A Los Machucos hi va guanyar Contador el 2017 i s'hi puja per segona vegada. És un port duríssim (6,8km al 9,2%) d'estil Vuelta: rampes màximes del 25% https://t.co/aTUrNB9Gqg odpovědětretweetoblíbit

Finále se letos neodehraje na žádné z ikonických hor Vuelty, neuvidí ho ani Angliru či Bola del Mundo, nýbrž pohoří Gredos kolem Madridu. O dvacáté, poslední horské etapě organizátoři soudí, že na více než čtyřech tisících výškových metrech může převrátit pořadí.

V cíli na Plataforma de Gredos bude potom i tým Jumbo vědět, zda jeho pokus o „přistání na trůnu“ proběhl úspěšně.

Už v příští sezoně nizozemská stáj po přestupu Toma Dumoulina ze Sunwebu ještě více posílí. „Tom má velké ambice, ale já také,“ říká Kruijswijk. „Budeme muset v týmu bojovat o místo na výsluní.“

Titul z Vuelty by byl do této bitvy mocným trumfem.