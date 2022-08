Loučení nestárnoucí legendy. Valverde odstartoval do své poslední Vuelty

Alejandro Valverde, nestor silniční cyklistiky, za posledních dvacet let vynechal pouze pět ročníků Vuelty a jen dvakrát ji nedokončil. Jen jeden závodník v historii má více startů na španělské Grand Tour než on.

V roce 2009 Valverde Vueltu ovládl, šestkrát stál na pódiu, vyhrál dvanáct etap – nejvíc mezi stále aktivními jezdci.

A nyní se svým milovaným závodem loučí.

Ve dvaačtyřiceti letech už Španěl doopravdy uzavírá svou bohatou kariéru. I když její závěr si nejspíš představoval klidnější.

Záchrana před sestupem

Letošní sezonou vrcholí boj o licence do World Tour. Do první divize se tlačí úspěšné druhodivizní týmy jako Alpecin-Deceuninck nebo Arkea-Samsic, zatímco tradiční stáje, mezi kterými je i Valverdeho Movistar, se ocitají na hraně sestupu. Prvních osmnáct týmů podle žebříčku UCI dostane licence do první divize na sezony 2023-2025.

Movistar je v pořadí stájí podle bodů udělovaných za umístění jezdce v závodě na 17. místě. Ještě před čtyřmi lety jedna z pěti nejúspěšnějších sestav v profesionálním pelotonu právě prožívá výsledkově hubené období.

Alejandro Valverde obklopený členy týmu Movistar

A je to Valverde, který ji na sklonku kariéry zachraňuje.

Podle serveru ProCyclingStats stojí za osmi z dvaceti nejlepších výsledků týmu v této sezoně. Na stránkách UCI u jeho jména svítí 1427 bodů, třikrát víc než u druhého nejúspěšnějšího jezdce Movistaru. O vítězství spurtoval na Valonském šípu, druhý dojel i na Strade Bianche, kde nestačil pouze na Tadeje Pogačara.

Příkladný jako vždy

Na Giro odjížděl Valverde s vyhlídkami na etapové vítězství. Nedělal si velké naděje na další umístění v nejlepší desítce. „Útočit na celkové pořadí je vzhledem k mému věku a třítýdennímu závodu velmi obtížné,“ uvědomoval si před závodem. Místo toho chtěl pomáhat s bitvou o pódium týmovému kolegovi Ivánu Sosovi.

Čtyřiadvacetiletý Kolumbijec se ale nakonec v celkovém pořadí neprosadil, místo toho zachraňoval čest týmu opět Valverde. Na Blockhausu finišoval devátý, šestnáctou etapu do Aprici strávil v úniku s jejím pozdějším vítězem Janem Hirtem a dojel za ním na pátém místě. V konečné klasifikaci uhájil jedenáctou příčku před o generaci mladším Santiagem Buitragem.

movistar_team Noi Bala e Movistar Team vogliamo ringraziare il @giroditalia per l’omaggio che ci hanno offerto ieri sull’arrivo dell’Arena di Verona



Sia @alejandvalverde che la squadra amiamo tanto l’Italia e la ‘Corsa Rosa’. È stato un grandissimo piacere, e torneremo sulle vostre gare al più presto.



#LaÚltimaBala #RodamosJuntos

„Alejandro jde naštěstí jako vždy příkladem,“ těšil se z Valverdeho bodových zisků v červnu manažer týmu Eusebio Unzue.

Jenže záhy se Španělova příprava na Vueltu zkomplikovala. Na začátku července najel do jeho tréninkové skupiny bezohledný řidič a závodník pak strávil den v nemocnici na pozorování. „Naštěstí nedošlo k žádné zlomenině,“ radoval se.

Už nechci tolik trpět

I když se téměř okamžitě vrátil zpět na kolo, přiznává, že není v takové formě, v jaké by si přál na startu Vuelty být. „Na začátku sezony jsem se cítil skvěle, teď už tolik ne.“

Stejně jako na Giru chce i na Vueltě útočit na etapy a stejně jako v květnu i nyní pochybuje o svých schopnostech bojovat o celkové pořadí. „Nevěřím, že bych byl na nejlepší úrovni po celých dvacet jedna dnů. Za sebe to vidím tak, že se budu snažit vyhrát etapu. To by bylo neskutečné.“

Na celkové pořadí tentokrát za Movistar jede sedmadvacetiletý Španěl Enric Mas, který už dvakrát dokončil Vueltu na druhém místě. K němu se nyní upínají španělské i Valverdeho naděje. „S Vueltou mám spojenou řadu vzpomínek. Například, když se naposledy startovalo v Nizozemsku, tak jsem celý závod vyhrál. Ale teď je tu Enric, a já mu řekl, že přišla jeho chvíle,“ zná matador své místo.

movistar_team ⏱️‍♂️‍♂️‍♂️‍♂️ ✅ Abrimos #LaVuelta22 con una exigente crono por equipos en Utrecht.



Terminamos en 10º lugar, metidos de lleno en la 'zona media' de los candidatos a la general, tras un durísimo esfuerzo por lo que suponen las CRE y cubrir los últimos 15 km 'a seis'.



Este sábado y domingo, dos incómodas jornadas llanas en Utrecht y Breda. ¡A por todo lo que queda!



#RodamosJuntos | #LaÚltimaBala



@photogomezsport

Po konci letošní sezony zůstane ještě další dva roky u Movistaru, v jaké roli zatím neprozradil. Už to ale nebude sbírání bodů týmu a tvoření nezapomenutelných cyklistických okamžiků. „I tak si to užiju. Hlava mi říká, abych už tolik netrpěl a vychutnával si kolo i v jiné podobě. Život není jen cyklistika,“ uvědomuje si.

Nejdřív ale musí dokončit působení ve své životní roli. Nevyčerpatelného a vždy útočícího závodníka.