Francouzský biker Carod si v Kanadě dojel pro první pohárový triumf

SP v cross country horských kol v Mont-Sainte-Anne (Kanada) Muži: 1. Carod (Fr.) 1:24:48, 2. Colombo (Švýc.) -1:41, 3. Valero (Šp.) -1:44, 4. Braidot (It.), 5. De Froidmont (Belg.) oba -1:49, 6. Schurter (Švýc.) -1:50.

Průběžné pořadí SP (po 8 z 9 závodů): 1. Schurter 1483, 2. Valero 1358, 3. Braidot 1343, ...29. Cink 483, 98. Škarnitzl 28, 105. Kobes 20, 123. Vastl (všichni ČR) 10. Ženy: 1. Neffová (Švýc.) 1:26:53, 2. Mitterwallnerová (Rak.), 3. Battenová (USA) obě -56, 4. Bertaová (It.) -2:04, 5. Kellerová (Švýc.) -2:09, 6. Geraultová (Fr.) -2:59.

Průběžné pořadí SP (po 8 z 9 závodů): 1. Terpstraová (Niz.) 1590, 2. McConnellová (Austr.) 1526, 3. Kellerová 1502, ...49. Čábelická 211, 54. Czeczinkarová 177, 57. Tvarůžková (všechny ČR) 163. Muži do 23 let: 1. Vidaurre Kossmann (Chile) 1:08:31, ...12. Sáska (ČR) -5:22.

Průběžné pořadí SP: 1. Vidaurre Kossmann 930, ...16. Sáska 283, 32. Zatloukal 151, 91. Konečný (oba ČR) 43. Ženy do 23 let: 1. Buriová (Švýc.) 1:07:05, ...14. Šafářová (ČR) -10:45.

Průběžné pořadí SP: 1. Burquierová (Fr.) 700, ...19. Šafářová 229, 40. Holubová 118, 67. Bedrníková 49, 95. Novotná 24, 117. Vaverková (všechny ČR) 2.