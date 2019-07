I já byl zamotaný v pádech, říkal Kreuziger. Ale nezranil se a polepšil si

„Etapa měla poměrně klidný start, ale pak byla nervózní a došlo i k nějakým pádům, ve kterých jsem byl také já zamotaný,“ vracel se k průběhu 11. etapy český cyklista týmu Dimension Data.

„Naštěstí jsem tou skrumáží proskočil a nic se mi nestalo, jen jsem trochu opotřeboval kufry na tretrách. Takže je vyměníme a jedeme dál,“ popisoval hromadný pád v pelotonu, který jej postihl.

„Bohužel van Rensburg a Nizzolo z našeho týmu skončili na zemi. Ale odnesli to jen trochou sedřené kůže, jinak by to nemělo být nic vážného.“

Giacomo Nizzolo, sprinter týmu, měl být původně mužem, na kterého Dimension Data v koncovce etapy do Toulouse pojede, v předchozích hromadných spurtech na této Tour skončil jednou čtvrtý a dvakrát sedmý.

Po pádu 20 kilometrů před cílem však Ital přijel s 12minutovou ztrátou a u týmového autobusu s svěřoval: „Stojím na nohou, takže to není až tak zlé, ale samozřejmě by to mohlo být lepší, odřeniny jsou docela bolestivé. Uvidíme, jak se budu cítit v nejbližších hodinách. Je smůla, že jsem nemohl spurtovat, nebo alespoň pomoci dalším klukům.“

Nejlepším z týmu byl v cíli třicátý Mikael Valgren. Kreuziger přijel těsně za svým spolubydlícím na pokoji čtyřiatřicátý ve stejném čase jako vítěz etapy Caleb Ewan. Do autobusu se však jen tak nedostal, byl včera mezi vylosovanými jezdci na antidopingovou zkoušku, kde se sešel například i s Alexandrem Kristoffem, Warenem Barguilem nebo Patrickem Konradem.

Zatímco byl v péči komisařů, projel jako úplně poslední cílem Ital Giulio Ciccone, v minulém týdnu na dva dny majitel žlutého trikotu, nyní s viditelnými podlitinami na těle. Letošní Tour je pro jezdce Treku jako horská dráha, nahoru dolů. V celkovém pořadí sestoupil z 10. na 29. místo.

Pro americkou stáj Trek - Segafredo to byl vůbec komplikovaný den, na zemi se totiž při kolizi pěti jezdců ocitl také lídr stáje Richie Porte, jemuž zatím patří 19. místo.

„Držel jsem se v popředí, jenže k pádu došlo zrovna tam. Nešlo o bůhvíjak hrozný karambol, jen jsem se při něm docela dost praštil do hlavy,“ svěřoval se Australan, který se posléze dokázal vrátit do pelotonu. „Je to svým způsobem úleva, že první pád na letošní Tour mám za sebou a že by mě snad neměl nijak ovlivnit.“

Ve čtvrtek už „přivítá“ cyklisty první pyrenejská etapa a na cestě z Toulouse je zavede i na vrchařské prémie 1. kategorie Peyresourde (1569 m) a Hourquette d’Ancizan (1564 m). Odtud však čeká ještě 30 kilometrová pasáž do cíle v Bagneres de Bigorre.

„Uvidíme, jak se to vyvine, ale myslím si, že by ještě měla dojet větší skupina pohromadě,“ soudí Kreuziger.

Mnohem větší změny pořadí by měly způsobit až následující dny. V pátek 27kilometrová zvlněná časovka v Pau, v sobotu dojezd na legendární Tourmalet a v neděli poslední pyrenejské dějství se čtyřmi stoupáními a horským dojezdem ve Foix.

„Beru to den po dni. Uvidíme, jak to v Pyrenejích půjde. Pak se rozhodneme, jestli pojedu na pořadí nebo na etapy,“ uvedl už během volného dne Kreuziger.