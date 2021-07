Pogačar vs. Bernal vs. Roglič. Chystá se bitva cyklistických velikánů

To Egan Bernal má momentálně jiné starosti než Tour. A tak rozesmívá fanoušky videem, na němž jeho vlčák utíká před hejnem hus. Bernal s ním vyrazil na procházku v holinkách kombinovaných s výstrojí stáje Ineos.

Hned z Tour se 22letý Tadej Pogačar vydává na olympiádu do Tokia, naopak 24letý Bernal v kolumbijské nominaci na hry chybí.

Zato pak.

V srpnu mají poměřit síly. Dva velikáni současné cyklistiky na Vueltě. Šampion Gira proti šampionovi Tour. A navíc patrně i proti obhájci titulu Primoži Rogličovi.

Vidina takového souboje už nyní přivádí cyklistický svět do varu. Javiér Guillén, ředitel Vuelty, nadšeně říká: „Mohl by to být jeden z nejlepších cyklistických závodů v historii.“

Pogačar na počátku roku zvěstoval, že letos chce poprvé zvládnout dva závody Grand Tour za sezonu. Nyní Joxean Fernandez Matxin, generální manažer UAE Emirates, potvrdil: „Tadej má Vueltu v plánu, pokud dokončí Tour v dobré kondici.“

Bernal ovládl na jaře Giro s převahou 1:29 minuty před Italem Damianem Carusem, o 4:15 minuty před Simonem Yatesem a se dvěma vítěznými etapami na kontě. Bezprostředně poté mu však při návratu do Kolumbie zjistili covid, s přítelkyní se na dva týdny ocitl v izolaci.

Nominace na hry v Tokiu Slovinsko:

Roglič, Pogačar, Tratnik, Polanc.

Kolumbie:

Quintana, Urán, Higuita, Chaves, Martínez.

„Necítím se právě nejlépe,“ sděloval v červnu. Snad i proto odřekl start na hrách v Tokiu. Momentálně (pokud zrovna nehoní vlčáka) je už v plné přípravě na Vueltu.

„Nevím, jestli na ní budu na takové úrovni, jaká bude zapotřebí k vítězství, ale budu tam,“ potvrdil. „Každopádně věřím, že jednou Vueltu vyhraju, abych zkompletoval kariérní trojkorunu.“

V týmu s ním mají být Adam Yates, Pavel Sivakov, Daniel Martínez, Thomas Pidcock a možná i Richard Carapaz.

Pogačar si naopak přiveze s sebou osvědčeného superdomestika Rafala Majku a na startu by se měli objevit také David de la Cruz, Jan Polanc, Matteo Trentin a Rui Oliveira.

ŠAMPIONI. Vítěz Gira versus vítěz Tour. Cyklistický svět se těší.

Pogačar a Bernal se střetli zatím pouze na jednom závodě Grand Tour, loni na Tour, kterou Slovinec vyhrál a Kolumbijec kvůli bolestem zad nedokončil.

Coby profesionálové se v minulosti utkali celkem na pěti závodech a jen dvakrát je oba dokončili: letos na klasice Strade Bianche (3. Bernal, 7. Pogačar) a na etapovém Tirrenu-Adriatiku (1. Pogačar, 4. Bernal). Což jen navyšuje očekávání, jaké jejich možná duel na Vueltě rozdmýchává.

Oba předvedli v minulosti razantní (a podobný) vstup do worldtourového pelotonu.

Bernal vyhrál v roce 2017 závod Tour de l’Avenir, neprestižnější klání kategorie do 23 let, načež podepsal týmu Sky/Ineos. V únoru 2018 už v jeho dresu ovládl závod Kolem Kolumbie, v květnu pak i královskou etapu Kolem Kalifornie. Poté jej manažer týmu Dave Brailsford poslal na Tour, kde při svém debutu exceloval coby superdomestik šampiona Gerainta Thomase. Předloni už sám Tour vyhrál.

O dva roky mladší Pogačar dominoval na Tour de’l Avenir v sezoně 2018 a vzápětí získal kontrakt u týmu UAE Emirates. Hned zkraje sezony 2019 vyhrál Kolem Algarve a pak i celkově Kolem Kalifornie. Urychlili tedy jeho vstup na scénu Grand Tour a poslali jej na Vueltu, kde zaskočil za vyčerpaného lídra týmu Fabia Arua a skončil třetí. V následující sezoně poprvé dominoval na Tour, letos znovu.

Zatímco však Bernal pochází ze země s dlouholetou a úctyhodnou cyklistickou historií, Slovinci se na mezinárodní scéně prosadili až po rozpadu Jugoslávie v 90. letech.

Chystají se také tři Češi

„Pokud budeme mít mladíky Pogačara a Bernala, ale zároveň i Rogliče, půjde na Vueltě o nádhernou bitvu generací, těch nejlepších z nejlepších,“ těší se Guillén. Osobně věří, že Roglič do Španělska dorazí.

„Jistě, záleží na tom, jak rychle zregeneruje po pádu z Tour, ale vsadil bych své peníze na to, že u nás bude startovat.“

Druhou polovinu Tour sledoval Roglič jen jako divák. A dopřál si kousek „normálního“ života:

Kdyby starší z hvězdného slovinského dua a lídr stáje Jumbo opět dokázal na Vueltě zvítězit, stal by se po Tony Romingerovi a Robertu Herasovi teprve třetím cyklistou v historii, který by španělskou Grand Tour ovládl třikrát v řadě.

„Žijeme v éře rekordů. Mark Cavendish na jeden zaútočil na Tour a Primož jej může následovat,“ podotkl Guillén.

Také další konkurence kromě zmíněných „tří grandtourových králů“ by měla být na Vueltě luxusní. Movistar se na ni chystá s Alejandrem Valverdem, Enrikem Masem a Miguelem Ángelem Lópezem.

Po těžkém pádu na Tour avizuje návrat Mikel Landa z Bahrainu Victorious.

Tým Cofidisu má vést Guillaume Martin, osmý na Tour, stáj Trek přijede s Giuliem Cicconem a formace Education First počítá opět s Rigobertem Uránem.

Záložním plánem týmu Jumbo, kdyby Roglič ještě nebyl ve formě, je Sepp Kuss, vítěz andorrské etapy na Tour.

Dvojnásobný šampion španělského závodu Chris Froome a jeho sportovní ředitelé z týmu Israel Start-Up Nation dokonce avizovali, že Tour je pro slavného Brita přípravou na Vueltu. Po nepřesvědčivých výkonech ve Francii nicméně naznačil: „Ještě nejsem plně rozhodnut, zda ji pojedu.“

Předběžná týmová nominace na Vueltu Stáj Deceuninck Quick-Step:

Jakobsen, Bagioli, ČERNÝ, Masnada, Sénéchal, ŠTYBAR, van Lerberghe, Vansevenant. Stáj Intermarché - Wanty Gobert:

Meintjes, HIRT, Pasqualon, Taaramäe (více jmen zatím nebylo zveřejněno).

V předběžných nominacích svých stájí figurují i tři čeští cyklisté. Zdeněk Štybar a Josef Černý by měli být v osmičlenném výběru Quick-Stepu, který se chce se sprinterem Fabiem Jakobsenem i se svými Čechy zaměřit na boj o etapový prvenství.

Štybara ještě předtím čeká start na olympiádě v Tokiu, Černý se bude od 20. července připravovat na etapách Kolem Valonska.

Vrchařem v barvách stáje Intermarché -Wanty Gobert má být na Vueltě Jan Hirt, jenž se může prezentovat kvalitními výkony v horách společně s Louisem Mentjesem.

A horami a kopci je trasa závodu doslova napěchovaná.

„Letos to bude dost možná nejtěžší třetí týden, jaký jsme kdy na Vueltě měli,“ tvrdí Guillén. Přesněji nejtěžších posledních devět dnů.

Ve 14. etapě čeká na jezdce horský dojezd na Pico Villuercas, pak horská etapa se čtyřmi prémiemi 1. a 2. kategorie v okolí Ávily. V 17. etapě přijde na řadu legendární horský dojezd na Lagos de Covadonga, ve snad nejpůsobivější cílové destinaci ze všech podniků Grand Tour.

Datos Ciclisticos @diogenes1789 Vuelve Lagos de Covadonga en Vuelta España. La llegada en alto con más victorias del Ciclismo Colombiano en Grandes Vueltas ( #4) 2 x Luis Herrera : 1987 - 1991 1 x Oliverio Rincón: 1993 1 x Nairo Quintana : 2016 https://t.co/MRh5SAPqW3 oblíbit odpovědět

Další den prověří vrchaře strmý horský dojezd na Gamonitier. Po klasikářské etapě v Galicii, kterou si určitě zatrhnou také dva Češi z Quick-Stepu, a po poslední porci kopců v předposlední den závodu vše vyvrcholí závěrečnou 30kilometrovou časovkou do Santiaga de Compostela.

Podobně jako v roce 2014, kdy Alberto Contador v tuhé bitvě porazil Chrise Frooma, se tak Santiago stalo i letos cílovým městem celého závodu namísto tradičního Madridu. Organizátoři tím opět vzdávají hold všem poutníkům a navrch letošnímu Jakobínskému roku.

Očima Javiera Guilléna: „Máme pro Vueltu vynikající scénář a skvělou scénu a teď se hlásí i ti nejlepší herci. Co víc si můžeme přát?“