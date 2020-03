Zrušené klasiky? Velká rána, těšil jsem se, vzkazuje Vakoč z Andorry

Jak momentálně vypadají vaše dny?

Trávím je takovým udržovacím tréninkem, opravdu ale jenom lehkým. Jsem v Andoře, kde jsou velká omezení, co se pohybu týče.

Takže ani nemůžete vyrazit na kole ven?

Ne, můžu trénovat jenom vevnitř na ergometru, plus k tomu vždycky přidám nějaké posilování. Můžu jít maximálně na procházku do lesa nadýchat se čerstvého vzduchu, ale trénovat ne.

Jak dlouho se to dá vydržet?

V Andoře je karanténa plánována na čtrnáct dní, takže do konce příštího týdne. Ale uvidíme, vždycky záleží na nových zprávách, jak se situace vyvine. Ze začátku to vypadalo, že by karanténa mohla být kratší, teď to vypadá na ty dva týdny, tak uvidíme.

Neplánoval jste návrat do Česka?

Kdybych přijel, musel bych stejně do dvoutýdenní karantény, nic moc by to neřešilo. Navíc bych tím poslal do karantény i rodinu, se kterou bych bydlel. Proto jsem o tom ani nepřemýšlel, bylo lepší zůstat tady.

Trénovat dvě hodiny na ergometru vám, předpokládám, úplně nestačí.

No zatím to zvládám, ale je to samozřejmě náročné, hlavně když je venku krásné počasí. Ale nedá se nic dělat. Ty dvě hodiny se dají vydržet. Tím, že jsou ty tréninky docela specifické, to rychleji utíká.

Spousta cyklistů nyní závodí alespoň virtuálně, co vy?

Já zatím ne. Máme teď v plánu s týmem společný trénink na Zwiftu (aplikace pro trénink a virtuální závodění cyklistů), ale nevím, jestli to bude úplně vyjížďka. Pokud pojedeme všichni, zvrhne se to v nějaký závod. Zatím jezdím bez Zwiftu, závodit jsem ještě nezkoušel, ale asi to brzo zprovozním.

Čím se jinak během dne zabavíte?

Rád čtu, takže teď na to mám dostatek prostoru. Taky mám firmu, ve které vyrábíme zdravou výživu, té se teď můžu taky věnovat a trochu ulevit mému společníkovi, který má náš projekt Pokeat převážně na starosti. Těší ho, že má víc času a já se rozhodně nenudím.

Co aktuálně čtete?

Mám rozečtenou knížku od Benjamina Grahama - The Intelligent Investor. Je o tom, jak se zajímavě vyvíjejí trhy, takže studuju finanční trhy, abych si v této sféře opět prohloubil znalosti. Pak mám i pár oddechových knížek. Teď jsem si třeba přečetl knížku od pana doktora Vojáčka - Umění být zdráv, která vyšla nedávno. Skvělá knížka, přečetl jsem ji během dvou dnů.

Takže se tradičně snažíte v mezičase vzdělávat.

Jojo, čtu spíš vzdělávací literaturu.

Do toho určitě sledujete i dění v Česku. V Andoře jsou kvůli koronaviru podobná opatření?

Jsou hodně podobná, možná o něco přísnější. Tady člověk nemůže vyrazit ani sám na kolo, což se v Česku snad dá. Všechny venkovní sporty jsou zakázané, doporučuje se vůbec nevycházet z domu, pokud to není nutné. Život se tu úplně zastavil, většina věcí je zavřených. Je to ale hodně malé a uzavřené území, tak se snad pandemie rychle dostane pod kontrolu a život se vrátí do normálu.

V obchodech to vypadá normálně?

Teď už ano. Během úvodních dní po vyhlášení karantény bylo pár věcí vyprodaných, ale teď už je všechno zpátky v normálu.

Říkal jste, že se v Andoře zastavil život. Zastavil se i ten cyklistický - většina klasik je buď odložená, nebo se vůbec nepojede. Pro vás to musí být velká rána poté, co jste měl většinu z nich objet a někde být i lídrem týmu.

Jojo, je to velká rána. Hodně jsem se těšil na všechny jednorázovky, měl jsem super program, měl jsem jet všechny velké závody, na některých to pro mě měla být premiéra. No a pak postupně přicházely zprávy, že je ruší, až bylo víceméně jasné, že nedopadnou žádné. Ale tím, jak to přicházelo postupně, jsem si říkal: OK, tohle se nepojede, tak se snad pojede tohle a tohle.

Až jste se musel smířit s tím, že se nepojede nic.

Pomalu jsem se s tím smiřoval. Jen doufám, že se situace co nejdřív uklidní a pak uvidíme, jak bude sezona probíhat. Jestli bude delší, některé závody se pojedou v jiných termínech, nebo se nepojedou vůbec…

O tom mluvil váš týmový kolega Mathieu van der Poel. Že vlastně neví, na co trénovat. Jestli ještě na klasiky, nebo na olympiádu v Tokiu, kde chce jet na horském kole. V tomhle je to asi nejtěžší, je to tak?

Je to náročné, když nevíte, opravdu nemáte vůbec zdání, kdy se bude znovu závodit. A protože jsou omezení opravdu velká, nemůžete vyrazit ani ven, trénink je tak stejně minimální. Je to o tom neztratit všechnu výkonnost a připravenost a spíš se zaměřit na věci mimo kolo - rozptýlit se, nepřemýšlet nad tím, co bude, jak bude. Teď se nedá nic odhadovat. Těším se, až budu moct vyrazit znovu ven, i když pořád asi nebudeme vědět, na jaký závod opravdu trénujeme.

Jak v tuto chvíli vidíte olympijské hry?

Věřím, že budou, i když už předtím, než pandemie vypukla, se objevovaly zprávy, jestli se uskuteční, nebo ne. Zatím to není úplně ztracené, i když šance asi není nijak velká.

Budou to asi zvláštní závody, až se sezona znovu rozjede. Pokud by se hypoteticky konala Tour de France, byl by to závod plný nerozzávoděných cyklistů.

Bude to hodně zvláštní. Hlavně aby se vůbec jela, ale to snad ano. Každopádně to bude hodně pozoruhodné, plné zvratů. Bude zajímavé sledovat, jak se komu povedlo přečkat tohle období. Může to nahrát do karet jiným závodníkům. Bude to hodně nepředvídatelné.

A všichni budou mít o to větší chuť závodit.

Přesně tak. Všichni budou čerství, natěšení a nikdo nebude vědět, jak na tom ten druhý po té neočekávané pauze je. Bude to zajímavé.