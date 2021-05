Žijeme v nejistotě, popisuje cyklistický svět organizátor závodů Kubias

„V této době si konání hodně cením s ohledem na to, jaké jsou restrikce. Závodníků se týkaly hodně, zvlášť co se týče cestování. Jezdit po Evropě je teď složité. Měli jsme tu závodníky z patnácti nebo šestnácti zemí, ale to číslo by bylo ještě mnohem vyšší, kdyby nebyly tyhle problémy,“ říká organizátor Petr Kubias, který je zároveň generálním manažerem týmu Roman Kreuziger Cycling Academy.

Organizační tým musel získat výjimku pro pořádání akce od ministerstva zdravotnictví, ta byla ale až jedním z posledních kroků. Přípravy už totiž probíhaly několik měsíců a nebylo vůbec jisté, zda se mládežnické závody budou moci opravdu uskutečnit.

„Bylo to padesát na padesát až do doby, než už jsme v ruce drželi tu výjimku. Velké množství finančních prostředků proteklo už jen tou přípravou. Trošku jsme zariskovali, což se vyplatilo,“ vysvětluje Kubias.

Ostatní země do podobného rizika zatím nešly, závody v Plzni a okolí jsou tak ojedinělým pozitivem v těžké době, kterou cyklistika nadále prožívá.

I tato akce se samozřejmě nesla v duchu přísných protiepidemických opatření. Zákaz vstupu diváků, povinné PCR testy pro závodníky i personál, měření teploty a uzavření prostor. Čím víc věcí šlo udělat před startem závodů online, tím byl organizační výbor radši.



Plzeňské závody měly úspěch, nicméně vyhlídky cyklistů ani dál nevypadají úplně růžově.

„Za čtrnáct dní by se měl konat závod českého poháru a kriterijní liga, to je zatím momentálně vše,“ vykládá Kubias. „Jinak ale žijeme v nejistotě. Vypadá to, že až do mistrovství republiky, které bude na konci června, jsou všechny závody zrušené.“

Kubias se mohl těšit z výsledku Richarda Kobra, cyklista Roman Kreuziger Cycling Academy obsadil mezi kadety dvakrát druhé místo. Mezi juniory však měla stáj pořádnou smůlu, hned v několika případech její závodníky vyřadily ze hry defekty a další technické potíže. „Na domácí půdě je to smutné. Asi se podepsala na jezdcích i ta velikost závodu,“ přemítá Kubias.