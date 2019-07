Sagan myslí na lidi, při stoupání na Tourmalet se podepsal fanouškovi

Sagan na Tour usiluje o zisk zeleného trikotu pro nejlepšího spurtéra, takže v sobotní etapě s cílem na slavném vrcholku mohl šetřit síly na další průběh závodu.

Přesto však všechny zaskočil, když si od fanouška, který k němu přiběhl, vzal fix a knihu, kterou si položil na řídítka a za jízdy ji podepsal.

Sagan nakonec dojel do cíle na 146. místě se ztrátou 26 minut na vítězného Thibauta Pinota, velkou ztrátu v celkové klasifikaci nabral i v neděli a v průběžném pořadí mu patří 73. místo.

Peter Sagan really tries his best to interact with his fans, how can you not love him ✍️ pic.twitter.com/VOOXSw5UZy