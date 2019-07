ONLINE: Mytická hora čeká. Udrží i po Tourmaletu Alaphilippe žlutý dres?

Je to přesně 109 let, co se na Tourmalet cyklisté šplhali poprvé.



Tehdy šéf Tour Henri Desgrange marně uvažoval, jak závod ozvláštnit. Jak ho udělat ještě zajímavějším, dramatičtějším.

Tehdy se poprvé ujala myšlenka navštívit divoké a tajemné Pyreneje, v mnoha ročních obdobích zahalené mlhou.

Tehdy se zrodila legenda s památným telegramem Alphonse Steinese, i slavným spíláním Octava Lapize, který na organizátory řval: „Jste vrazi!“

I později tudy ale kráčely dějiny Tour. V roce 1913 při sjezdu z Tourmaletu zlomil vidlici nebohý Eugene Christophe. Tour tehdy vedl o 18 minut, ale teď musel s kolem přes rameno po lesních cestičkách sejít 10 kilometrů až do vesnice St. Marie de Campan, kde si sám v kovárně vidlici spravil.

Na stejném místě byl také čtyřikrát - nejvíc v historii - první na vrcholu Federico Bahamontes, španělský Orel z Toleda.

TOUR 1913. Legendární příběh Eugena Christopha. Dobová kresba ukazuje, jak v kovárně pod Tourmaletem spravuje kolo.

Tady předvedl Eddy Merckx nezapomenutelný 140kilometrový únik, po němž vyhrál o osm minut a list L´Equipe napsal: „On je víc než Tour, víc než člověk.“

Tady také Miguel Indurain zničil na posledním kilometru Grega Lemonda a Alberto Contador se urputně hlídal s Andym Schleckem.

Předlouhou historii už Tourmalet na Tour napsal. Čtrnáctá etapa letošního ročníku přidá další kapitolu.

Ještě před ním na cyklisty čeká malý kopec čtvrté kategorie Cote de Labatmale a také dvanáctikilometrový výšlap na Col du Soulor s průměrným sklonem 7,8 procent.

Udrží i po sobotní etapě Julian Alaphilippe žlutý trikot? Kolik času ze svého náskoku ztratí? Nebo naopak získá? A jak si povede Roman Kreuziger?

Sledujte v online reportáži.