V Glasgow se v roce 2023 uskuteční cyklistická „olympiáda“

Naplní se tak idea, s níž nastupoval v roce 2017 do funkce prezident UCI David Lappartient. Dosud se cyklistické šampionáty konají odděleně na různých místech a v různých termínech.

„Tento inovativní projekt spojí 13 cyklistických odvětví UCI do jedné obrovské akce, jež se uskuteční každé čtyři roky. Vše odstartuje v roce 2023 v Glasgow. Tisíce cyklistů budou usilovat o duhové trikoty šampionů ve Skotsku, které je pro takovou akci perfektní,“ uvedli organizátoři v tiskové zprávě.

Největší skotské město si vyzkoušelo pořádání podobné akce loni v létě, kdy hostilo první ročník projektu sjednocených evropských šampionátů, do něhož se zapojily atletika, cyklistika, plavání, gymnastika, veslování, triatlon a golf. Atletické ME se odehrálo v Berlíně, vše ostatní v Glasgow. I tato událost by se měla opakovat každé čtyři roky.

Z cyklistických disciplín se v srpnu v Glasgow bojovalo o evropské medaile na silnici, na dráze, v cross country horských kol a v bikrosu.