Nový král Visegrádu. Jak van der Poel zkrotil i africký objev jara

Ano, byl největším favoritem.

Takovým, že vzhledem ke kurzům sázkových kanceláří, se na něj víceméně ani nevyplácelo sázet.

Že byste ho ale během první etapy italského Gira kdovíkolikrát zahlédli? Ani náhodou. I kvůli tomu, že celý jeho tým byl maskovaný ve speciální edici dresů Alpecin-Fenixu.

A i v závěrečného stoupání ve Visegrádu se Mathieu van der Poel dlouho schovával a čekal na chvíli, kdy vyrazí. Přišlo to zhruba 250 metrů před cílem, když se vynořil zpoza Biniama Girmaye, který kladl možná větší odpor, než by si van der Poel přál.

„Ale když si Mathieu může v podobném finiši vybrat okamžik, kdy vystartuje, je prakticky neporazitelný,“ říkal v cíli jeho týmový kolega Dries De Bondt.

Sedmadvacetiletý Nizozemec skutečně vyhrál, ale že by se radoval?

Neměl na to síly, cílem projel skloněný nad svými řídítky. O pár metrů dál si jen lehl na bok a dlouho se vydýchával. Bylo vidět, jak moc si v pátek hrábnul.

„Bylo to zvláštní, protože na cílové čáře jsem vlastně neměl příležitost slavit, vzhledem k tomu, jak hluboko se jsem si sáhnul. Ale za pár hodin si určitě uvědomím, co jsme tady s týmem dokázali,“ usmíval se.

Dokázal to, že v sobotní časovce v Budapešti už bude jen těžko k přehlédnutí vzhledem k růžové, kterou na sobě poveze.

Tak či tak, je to pro něj další z velkých prvenství, na které v cyklistice cílí a zároveň další důkaz, že se na něj v budoucnu bude vzpomínat jako na velkou legendu.

Vždyť on se silniční cyklistice kvůli své cyklokrosové a bikové lásce začal věnovat teprve před čtyřmi lety. Za tu dobu už vyhrál skoro čtyřicet závodů, včetně dvou Flander, Strade Bianche, Amstelu, etap na Tour a nyní na Giru.

Byť tentokrát jednoduché to pochopitelně neměl.

Těžší než se zdá

Nizozemský mimozemšťan si cíl první etapy byl prohlédnout už během týdne, ale že by byl nadšený? To ne.

„Ten cílový kopec je strmější, než se zdá, zároveň ale fouká vítr proti vám, takže bude dost důležité zůstat zakrytý. Uvidíme, kdo nakonec bude mít nejlepší nohy,“ říkal.

Na papíře šlo o nějakých 5,5 kilometru s průměrem 4 procenta s tím, že druhá půlka byla o něco těžší než ta první.

Tedy ideální konec etapy právě pro typ, jakým van der Poel je.

Vlastně si jen těžko představit lepší šanci, jak by mohl hned v první den závodu získat výsostný dres lídra.

„Ale jednoduché to taky nebude. Loni na Tour mi taky první etapa vyhovovala, ale nevyhrál jsem ji. Ono to všechno zní jednoduše, ale není tomu tak vždy. Uvidíme, jestli se povede zbavit se sprinterů,“ vyprávěl.

To se povedlo znamenitě.

Že na kopec s nejlepšími nevyjede, to třeba Mark Cavendish pochopil už dávno před stoupáním. Na něj přijel v zadní části pelotonu a když se zrychlilo, jednoduše si vystoupil.

„Budou jiné šance,“ věděl.

Že oproti menším a hubenějším veze kila navíc, poznal třeba i Arnaud Démare, Phil Bauhaus nebo Sacha Modolo. Vlastně jen Kapesní raketa, jak se Calebu Ewanovi přezdívá, se držela.

Maličký Australan se celou dobu stoupání držel mezi nejlepší pětkou. Jel úžasně a vypadal ještě líp. Skutečně se zdálo, že má k maglia rosa našlápnuto lépe než kdokoliv jiný.

Jenže v posledních metrech mu přece jen začaly docházet síly a asi i kvůli enormnímu vypětí si přeložil kolo o před ním jedoucího Biniama Girmaye a nepříjemně upadl na bok.

ZRYCHLENÍ. Mathieu van der Poel míří za vítězstvím v první etapě italského Gira. Za ním jede Biniam Girmay, Caleb Ewan padá.

„Kromě několika odřenin ale vyvázl bez zranění. Na startu sobotní časovky určitě bude,“ uvedl později tým.

„Jestli jsem ho viděl? Neviděl, jen jsem cítil, jak se něco dotklo mého zadního kola,“ řekl k tomu Eritrejec.

To právě on byl nakonec největším soupeřem Nizozemce. V posledních metrech byly karty rozdané jasně.

Objev letošního klasikářského jara a první africký vítěz worldtourové klasiky proti muži, který má cyklistiku v DNA a dokáže jezdit na všem, co má dvě kola.

„A já udělal chybu, že jsem začal spurtovat až příliš brzy. Ale prohrát s takovým šampionem je pořád speciální,“ uznal Biniam Girmay.

Opravdu nejspíš rozhodlo to, o čem van der Poel mluvil.

Tedy silný protivítr, kvůli kterému zůstával dlouho schovaný, až v posledních metrech vypálil a nikdo na něj nestačil.

„Poslední kilometr už byl fajn, ale do té doby jsem se několikrát boxoval s ostatními kluky, musel jsem si hledat místo, což mě stálo dost energie. Naštěstí mi jí zbylo dost pro sprint,“ líčil.

Růžový až na Etnu?

Poté, co loni ve druhé etapě získal žlutý dres na své úplně první Tour, dokázal při debutu maglia rosa uzmout hned v první den závodu.

Jasně, na Tour to pro něj mělo o to větší význam, když mohl dres věnovat svému zesnulému dědečkovi – Raymondu Poulidorovi, který se žlutého dresu nikdy nedočkal.

Růžová z Gira u něj možná až tolik nerezonuje, ale přijít o ni jistě nechce.

A ani nemusí.

Sobotní devítikilometrová časovka v Budapešti vůbec nemusí být místem, kde o výsostný dres přijde. Koneckonců, i loni na Tour odrazil Pogačara a spol v 5. etapě v Lavalu právě v časovce.

„Tehdy jsem nečekal, že bych ve žlutém zůstal, takže se v sobotu pokusím znovu překvapit. Viděl jsem, kudy pojedeme a je tam dost zatáček, na konci je kopec. Určitě se pokusím dres udržet,“ má jasno.

Čeká ho devět kilometrů v centru Budapešti.

Skutečně v centru. Půjde o hodně technickou časovku se spoustou zatáček, kde bude důležitá výbušnost – takže van der Poelova parketa.

Vyjede do jako poslední v 16.55 s čtyřvteřinovým náskokem na Girmaye a šestivteřinovým na Pella Bilbaa.

A když dres udrží? Nejspíš ho poveze až do čtvrté etapy, kdy peloton bude stoupat na Etnu.

Good night! 

Sweet… euh pink dreams! 



 Mr Pinko pic.twitter.com/tujsrudrOX — Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) May 6, 2022

Celý tým je totiž vyskládán kolem něj. Alpecin na Giro nepřivezl nikoho, kdo by mohl bojovat o nejvyšší příčky v celkovém pořadí. Pro celou stáj to tři týdny bude jeden velký souboj o etapy, o udržení růžového dresu, případně o získání toho fialového za bodovací soutěž.

Pro van der Poela totiž bude zároveň důležité celé Giro dokončit. Loni se mu to na Tour nepovedlo jednak kvůli bolesti zad a také kvůli blížící se olympiádě v Tokiu, kde závodil na biku.

Teď by rád dojel jak Giro, tak pak i v červenci Tour.

Což pochopitelně zvyšuje jeho šance právě pro boj o fialový dres na Giru a ten zelený na Tour.

„Chci to zkusit, i když to nebude snadné. Nikdy jsem v takhle velkých horách nezávodil, proto je pro mě otázkou, jak se mé tělo bude po tolika dnech cítit. Ale všichni říkají, že dojetí třítýdenního závodu tě posílí, proto to dělám,“ má jasno.

S kolika triumfy a úspěchy 29. května dojede do Verony?