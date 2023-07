Bronz po sedmi letech, plzeňská kolová slaví díky Kydlíčkovi s Reindlem

„Adrenalin v zápasech funguje dobře, zranění eliminuje. Uvidíme, co bude s prstem další dny,“ usmíval se po úspěšném šampionátu Reindl, jinak povoláním lékař.

Plzeňané přitom do turnaje vstoupili rozpačitě. S MO Svitávka a Brnem si ve skupině připsali na úvod jen remízy, pak přišla porážka se Zlínem a debakl s týmem SC Svitávka 3:10.

„Dvě remízy byly smolné, tam jsme měli větší ambice,“ mínil Reindl. „Měli jsme tam hodně herních výpadků, nedokázali se soustředit a zapnout naplno,“ uznal i Ondřej Kydlíček, útočná polovina Startu. Ten navíc fungoval také jako hlavní organizátor sobotního turnaje. „Myslel jsem, že v jednu odevzdám telefon a nechám už to na ostatních. Ale to se úplně nepovedlo, pořád jsem musel něco řešit,“ popisoval.

Plzeňané v pětičlenné skupině obsadili čtvrtou příčku, která je poslala do souboje o bronz. A v něm Brnu vrátili porážku, vítězství 3:1 podtrhl třemi brankami Reindl. „Navíc zachytal výborně, byl to soustředěný výkon. Poslední zápas nám vyšel perfektně,“ chválil Kydlíček. „Myslím, že v tomhle utkání jsme udělali nejméně chyb ze všech zápasů,“ doplnil Reindl.

Dvojice Startu tak zopakovala úspěch z roku 2016, kdy rovněž získala bronz. „Téhle medaile si cením víc. Přece jen, od posledního úspěchu uplynula dlouhá doba a trošku nám to s Ondrou v kariéře chybělo. Je to dobrá motivace do další práce,“ uvedl Reindl a Kydlíček souhlasil: „Pepa to říká správně. V tom mezidobí přišly i dva sestupy z extraligy, o to je tenhle úspěch cennější.“

Po letní pauze se oba znovu vrhnou do tréninku. „Chuť máme, i když je to už složitější. Mám rodinu, dvě děti, ale snažíme se trénovat co nejvíc večer, režim tomu přizpůsobit. A kloubit to zatím jde,“ konstatoval Reindl.