Hirt na Romandii útočil. Královskou etapu ale vyhrál Slovinec Roglič

Královská etapa 73. ročníku závodu Kolem Romandie zase tak královská nebyla.

Na vině bylo počasí.

Místo téměř 180kilometrové štreky čekalo cyklisty jen 107 kilometrů z Lucensu do Torgonu. Chybělo stoupání Col de Mosses, na kterém poletoval sníh.

„Klesající teplota, silný vítr a riziko sněhových přeháněk nás donutilo zkrátit etapu o 70 kilometrů. Na Col de Mosses hrozilo, že bude pod nulou,“ znělo v oficiálním prohlášení organizátorů.

Today's 'queen' stage of the Tour de Romandie goes over the Col des Mosses, hopefully with as big a patch of snow on it..! pic.twitter.com/T7KpT6aRHs