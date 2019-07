Hirt přestoupí z Astany do týmu CCC, tvrdí prestižní italský deník

dnes 15:23

Český cyklista Jan Hirt podle italské Gazzetty dello Sport změní po této sezoně dres a odejde z týmu Astana do polské stáje CCC. Pokud by tato informace byla pravdivá, vrátil by se do týmu, za který závodil do roku 2017 a v jehož dresu vybojoval 12. místo v celkovém hodnocení Gira.