První etapu závodu Tour Down Under ovládl irský cyklista Bennett

„Byla to skvěle odvedená práce celého týmu. To je důvod, proč jsem dneska vyhrál. Přesně to v Quick-Stepu očekávají,“ řekl elitní sprinter Bennet, jenž do belgické stáje přišel z německé Bory.



Páté místo obsadil po 150 kilometrech se startem i cílem ve městě Tanunda rekordman závodu André Greipel. Sedmatřicetiletý německý spurtér v tomto závodu vyhrál 18 etap a celkově je dvojnásobným vítězem z let 2008 a 2010.

Tour Down Under skončí v neděli.