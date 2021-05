To jsou věci, Maďar vede Giro. Jak se husar Valter stal z pomocníka lídrem

Profesionální závody dospělých vyhrával zatím jen na území své rodné země: Kolem Maďarska, mistrovství Maďarska a druholigovou Gemenc Grand Prix.

Stále to platí.

Přesto si zároveň může do svého životopisu psát: Vedl jsem Giro.

„Mám povahu bojovníka,“ říká Attila Valter. Vrhat se do úniků je jeho přirozeností. Jelikož zatím nepatřil k top favoritům, hvězdy pelotonu ho pouštěly. Díky tomu si v úterní 4. etapě vysloužil bílý dres nejlepšího mladého jezdce. A když už si ho oblékl, ze čtvrté příčky celkového pořadí si řekl, že růžovou má ještě radši bílou.

S takovými myšlenkami vstupoval do čtvrteční etapy s apeninským horským dojezdem na Ascoli Piceno.

Šedesát kilometrů před cílem mu do vysílačky hlásili: „De Marchi odpadl z pelotonu.“ V dešti a chladu se hlavní pole rozpojilo a dosavadní lídr závodu v něm nebyl. Valterovy růžové šance rázem vzrostly.

Déšť neustával, ale on se dál držel s elitními světovými vrchaři.

„Věděl jsem, že v celkovém pořadí mám k dobru 24 sekund na Vlasova a 29 na Evenepoela, a cítil jsem dost sil, abych se u nich udržel tak blízko. A pak se to povedlo. Motivace vám dodává extra sílu.“

Poslední přeživší ze čtvrtečního úniku Gino Mäder si jel pro etapu, za ním se hnal Egan Bernal s Evenepoelem, Martinem a Cicconem nalepenými na jeho zády, ale Valter je viděl před sebou. Věděl, že je dost blízko.

„A teď nemohu být šťastnější. Vážně, je mi do pláče radostí. Já mám maglia rosa. Neuvěřitelné,“ říkal.

Povedlo se mu to ve 22 letech!

Équipe Cycliste Groupama-FDJ @GroupamaFDJ ▪️ Attila Valter : "Le plus beau jour de ma vie" ▪️ Philippe Mauduit : "Certains se posaient des questions sur ce qu’on allait pouvoir faire sur ce #Giro..." ▪️ Demain : défense du maillot ! https://t.co/fQr8NC6xe4 https://t.co/VPSI1muUVB https://t.co/NnHEZbI8p0 oblíbit odpovědět

Dokázal to navzdory složité zimní přípravě, kdy kvůli striktním covidovým omezením v Maďarsku nemohl vycestovat na jih za teplem a připravoval se jen doma. „Trénovat občas v teplotách kolem minus pět až minus deset stupňů nebylo nic příjemného,“ povídal.

Lídrem Gira se stal jezdec ze země, o které při vší úctě k někdejším kvalitám časovkáře Lászla Bodrogiho, sám vykládá: „Závodní cyklistika nemá v Maďarsku tradici. Jsme hlavně fotbalová země, i když zrovna teď nemáme skoro ani žádné fotbalisty na nejvyšší úrovni.“

On chtěl být od malička cyklistou.

Valterův otec závodil na kole na silnici i na dráze. Nijak výjimečně, ale závodil. Později se stal trenérem.

„Bylo proto pro mě jednoduché vrhnout se na kolo taky,“ vypráví Valter mladší. „Ale až tak předloni mi došlo, že bych se cyklistikou mohl i živit.“

Nejprve jezdil jen na horských kolech. První silničářský závod absolvoval až jako junior. Měl štěstí, že v Maďarsku se našel nový sponzor, díky kterému vznikl třetidivizní tým Pannon. Podepsal s ním na sezonu 2018, zároveň však nadále závodil na horských kolech.

Potom však tým Pannon pozvali na závod Kolem Slovenska a Valter dojel v etapě na Štrbské Pleso třetí za Alaphilippem a Hermansem.

Ejhle, maďarský vrchař, žasli mnozí.

„Nikdy jsem neměl postavu sprintera nebo klasikáře,“ líčil. „Z toho vyplynulo, že budu vrchař. Vždycky jsem se chtěl stát jezdcem pro celkové pořadí, zvlášť když mi šly i časovky.“

Vyrůstal a žije na předměstí Budapešti. Nejbližší kopce jsou odtud vzdáleny 40 kilometrů. „Nejde o žádné hory, ale aspoň 20minutová stoupání tam najdete,“ ujistil. „Dokážu v nich namíchat i šestihodinový trénink s 3 000 nastoupanými metry.“

Pouhý den po svém úspěchu na Štrbském Plese měl na stole nabídku z farmářského týmu stáje CCC. „Necháme tě dál jezdit i na biku,“ slíbili mu. Ale Valter už byl odhodlán, že všechny síly vrhne na silnici. Vypracoval se na post lídra a v roce 2019 pětkrát vystoupal na stupně vítězů celkové klasifikace v menších závodech.

Ovšem vrcholem jeho sezony se stalo vítězství v Tignes, v horské etapě Tour de’l Avenir, vlajkového klání kategorie do 23 let.

„Přitom jsem měl tou dobou pořád ještě potíže s pohybem v pelotonu a ještě jsem neměl dost dobrý motor v těle,“ hlásil.

Přesun do worldtourové formace CCC pro sezonu 2019 logicky následoval.

Jenže na jaře 2020 přišel šok. Vedení polského týmu je informovalo, že kvůli finančním ztrátám v období pandemie firma CCC neprodlouží sponzoring stáje. Té rázem hrozil zánik.

Naštěstí Attila Valter už nebyl neznámým pojmem. Zájemci o jeho služby se našli. Mohl si vybírat.

„Groupama - FDJ mi chtěla dát kontrakt ještě před koncem sezony. Cítil jsem, že mě vážně chtějí. Lidé, kteří se vyznají v zákulisí, mi radili: Je to pro tebe dobrá volba, protože v FDJ na mladé jezdce netlačí, dopřávají jim čas na růst. To se mi líbilo. Nechci jen za každou cenu vyhrávat závody, chtěl jsem se také cítit dobře v mém novém týmu.“

Plácli si. Dokončí sezonu 2020 v CCC a potom se přesune do FDJ.

Když se po covidovém lockdownu začalo loni závodit, šlo mu to parádně.

Nejprve na začátku září ovládl celkové pořadí Kolem Maďarska. Jistě, to je jen druholigový závod Europe Tour, přesto o svém triumfu tvrdí: „V mé kariéře šlo o zlomový bod. Až potom mě začali registrovat také maďarští sportovní fanoušci a maďarská média. Maďaři jinak do cyklistiky moc nevidí. Vědí, že Tour je známý závod, ale většina z nich by nevěděla, kdo to je Julian Alaphilippe nebo Thibaut Pinot. Ale když jsem vyhrál Kolem Maďarska, začali víc sledovat mé výsledky. Dokonce i premiér mi napsal a naše národní federace teď dostává od vlády víc a víc peněz.“

Loni v září ho tým CCC poslal na Giro a den poté, co tam jeho tehdejší parťák Josef Černý senzačně vyhrál 19. etapu do Asti, se i mladý Valter blýskl 9. místem v náročné horské etapě do Sestriere.

„Vždycky jsem si dával laťku pořádně vysoko,“ říkal. „Zároveň cítím, že je toho pořád tolik, co mohu zlepšovat. Proto chci trénovat mnohem víc než v předchozích letech.“

Po sezoně se začal seznamovat se svou novou stájí Groupama - FDJ, kde se převážně hovoří francouzsky a kde jinou řeč někteří jezdci ani neovládají. A on pro změnu neuměl pomalu ani slovo francouzsky.

„Od začátku se mě pořád ptali, jak se mám, jestli je všechno v pořádku. Nechtěli, abych si připadal osamocený,“ ocenil Valter a začal pilně docházet na jazykové lekce.

„Docela se zlepšuji, jen mám pořád problém s mužským a ženským rodem, protože v maďarštině ho nerozlišujeme,“ prozradil a předsevzal si: „Musím se francouzsky naučit pořádně, abych ve složitějších etapách dokázal dobře pochopit naši taktiku.“

Na únorovém závodě Kolem Emirátů si ještě stěžoval, že postrádá závodní explozivitu. „Ale pocity byly dobré.“ V březnovém Katalánsku už dojel třetí v závěrečné etapě v Barceloně.

„Mým vzorem je Alejandro Valverde, který se pokaždé snaží dojet mezi nejlepšími,“ říká. „I když vypadnu z celkové klasifikace, nikdy bych neudělal, že bych záměrně vypouštěl etapy a nechával se úmyslně odpárat z pelotonu. I potom bojuji o to, abych dojel třeba třicátý a ne šedesátý. Taková je má filozofie. Potřebuji bojovat každý den.“

Ne nadarmo mu přezdívají Maďarský husar.

Připravovali jej na to, že bude v kopcích dvorním domestikem Thibauta Pinota na Giru. „Chci mu být co nejužitečnější. Četl jsem si i některé rozhovory s Thibautem, abych co nejvíce pochopil jeho závodní mentalitu,“ sděloval zkraje sezony.

Jenže věčného smolaře Pinota vyřadily z Gira zdravotní potíže. Valter dostal volné ruce - a rozpřáhl křídla.

„Nechci toho příliš mnoho příliš rychle. Jen chci být v každé sezoně lepší než v té předchozí,“ říká.

Teď by chtěl navíc při vší skromnosti ještě den nebo dva oblékat na Giru maglia rosa.

Páteční etapa je převážně rovinatá a ani ta sobotní nemusí způsobit zásadní změny. Mohlo by stačit, když bude Groupama - FDJ kontrolovat úniky. Ovšem potom přijde nedělní dojezd na stoupáním na Campo Felice, 3,1 kilometru dlouhým a 6,5 procent strmým.

Remco Evenepoel na něj ztrácí 11 sekund a Egan Bernal 16.

Pokud se ti dva ujmou vlády v závodě, mohou naservírovat strhující souboj dvou navrátilců. Dvou jezdců z cyklistikou poblázněných zemí. Dvou nesmírně ambiciózních talentů.

Po kolapsu na loňské Tour cítí Bernal tlak. Je odhodlán co nejlépe odpovědět na otázky, zda jeho záda vydrží celý závod Grand Tour - nejen fanouškům, ale i sobě.

Evenepoel naopak tvrdí, že pod tlakem není, protože ve své první Grand Tour v životě a navíc v prvním závodě od loňského pádu na Lombardii nemá co ztratit.

Ve čtvrtek Bernal útočil, Evenepoel se ho držel. Přijdou však ještě těžší kopce. A nemilosrdnější souboje. Apeniny, Dolomity, Alpy.

Prověří největší favority, ale i mladého muže z Maďarska.