Pády, zlomeniny... Masakr. Jak rychle se na Giru může změnit nudný den

Tak nějak by se dala shrnout středeční pátá etapa Gira. Tedy až do posledních 16 kilometrů. V nich jeden dramatický moment střídal druhý.

Přišel totiž masakr. Jeho výsledek?

Pavel Sivakov - zlomená klíční kost, konec v závodě.

Mikel Landa - zlomená klíční kost a několik žeber, konec v závodě.

Francois Bidard - zlomená klíční kost, konec v závodě.

Joe Dombrowski - potlučený, podezření na otřes mozku, o pokračování se rozhodne před startem čtvrteční etapy.

Odřený a potlučený Pavel Sivakov v cíli páté etapy Gira.

Proč tohle všechno? Vědělo se, že poslední kilometry páté etapy Gira jsou velmi technické. Všichni na to byli upozorňováni a i z toho důvodu se všichni tlačili co nejvíce dopředu. A i to hrálo roli.

Pak pochopitelně i takzvaný „road furniture“. Neboli všechna zařízení, která mají usnadňovat provoz a starat se o bezpečí řidičů i chodců.

„Ale pro závody cyklistů se z měst stává čím dál nebezpečnější prostředí. Všechny ty ostrůvky, kanály, vyvýšené přechody, kruhové objezdy, značky, to všechno je pro cyklistický závod nebezpečné a je čím dál těžší se s tím vyrovnat,“ říká i bývalý profesionál Pedro Horrillo.

„V rádiu nám asi desetkrát připomínali, že je to technické, že tam jsou ostrůvky, takže jsme to věděli. Ale v té hektice posledních kilometrů je občas těžké si všechno zapamatovat,“ uznal i Thomas De Gendt z Lotta-Soudal.

Jistě, pády k cyklistice patří, ale s přibývajícími ochrannými prvky pro silniční provoz se z měst pro cyklistické závody stává čím dál nebezpečnější území.

Ve středu na to doplatili i favorité Gira.

Špatný den

Skoro čtvrt hodiny poté, co svůj první sprint na tomto Giru ovládl Caleb Ewan, projel cílovou čarou kolem všech fotografů i muž v černém dresu se svěšenými rameny, v bolestech.

Pavel Sivakov, jeden z favoritů na celkové umístění.

„Pavel bohužel těžce přistál na rameni a poškodil si dlahu, kterou měl v klíční kosti z předchozího zranění. Bude potřebovat operaci, abychom to napravili,“ prozradil lékař týmu Derick Macleod.

Co se stalo?

Jak se peloton v posledních kilometrech neustále posouval po silnici zleva doprava, jedna taková vlna poslala ruského cyklistu až příliš k levému kraji silnice až do stromu.

Ineos Grenadiers' Pavel Sivakov takes a tumble after he is bundled into a tree by the peloton. pic.twitter.com/X3dLxJA8XN — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 12, 2021

Což neustál a nepříjemně upadl na pravé rameno.

Sice se zvedl, nasedl zpátky na kolo a pomalu pokračoval, ale bylo jasné, že jeho ambice na celkové pořadí jsou fuč.

„Špatný den. Hned když Pavel upadl, ucítil bolest a bylo jasné, že to nevypadá dobře. Závod sice dokončil, ale v nemocnici odhalili zlomeninu klíční kosti, s tím nemůže pokračovat. Měl být klíčovou podporou Egana Bernala v horách, naším druhým lídrem. Je to nepříjemné, ale je důležité, abychom zůstali pozitivní a i přes to, že máme o jednoho chlapa méně, pořád věřili. V minulých letech jsme tady zažili i horší chvíle,“ říká sportovní ředitel Matteo Tossatto.

Sivakov upadl i loni hned na začátku Tour nebo letos na závodě Kolem Alp. Loni zase Geraint Thomas ještě v neutrální zóně najel odhozený bidon a závod pro něj skončil. V minulých letech na Giru nešťastně padali Bradley Wiggins, Richie Porte nebo Mikel Landa.

A když jsme u Landy…

Pořád stejná pohádka

Jeho nepříjemný pád přišel asi 4,5 kilometru před cílem.

Na zemi se svíjel se závodním maršálem, který upozorňoval na závodní ostrůvek, s Joem Dombrowskim a Francoisem Bidardem. Zatímco Dombrowski s Bidardem ještě nasedli na kolo a etapu dokončili, Landa nikoliv.

I podle televizních záběrů to s ním nevypadalo dobře.

Okamžitě byl sanitkou převezen do nemocnice Riccione, kde odhalili zlomeninu klíční kosti a několika žeber na levé straně.

Favoriet Mikel Landa moet opgeven na zware val in 5e Giro-etappehttps://t.co/hB801tg5xy pic.twitter.com/uAHHLizgwT — Sporza  (@sporza_koers) May 12, 2021

Strávil v nemocnici noc na pozorování, ráno se podrobuje dalším vyšetřením. Po celou dobu byl při vědomí a později údajně i v dobré náladě. Těší se, až se zase vrátí na kolo.

„Bohužel, i tohle je součást závodění. Mikel byl ve skvělé formě, je to pro nás velká ztráta,“ řekl sportovní ředitel Bahrainu Franco Pellizotti.

O to větší pro Landu, kolikátá už vlastně?

Od roku 2015, kdy dojel na Giru třetí, čeká na další stupně vítězů na kterékoliv Grand Tour. Pokaždé ho z nich srazilo něco. Pády, nemoci, ne tak skvělá forma a třeba na Tour před čtyřmi roky i pech, kdy byl o sekundu čtvrtý za Romainem Bardetem.

Nepovedená oslava

V úterý si dojel pro své první velkolepé vítězství na Grand Tour.

Dostal se díky tomu na druhé místo průběžného pořadí a měl velkou šanci ve čtvrteční etapě s prvním finišem na vrcholu stoupání sebrat růžový dres Alessandru De Marchimu, na kterého ztrácel jen 22 sekund. Poprvé v životě by sám vedl Giro.

Ale nebylo mu přáno.

Joe Dombrowski sice etapu, při níž oslavil 30. narozeniny, dojel, ale po pádu, ve kterém skončil i Mikel Landa, s 8minutovou ztrátou, zkrvaveným nosem a nejistými vyhlídkami.

Okamžitě zamířil sanitkou do nemocnice na další pozorování.

Odřený a potlučený Joe Dombrowski v cíli páté etapy Gira.

„Aktualizace: Rentgen žádnou zlomeninu nepotvrdil, ale je možné, že Joe utrpěl otřes mozku. Testování proběhne večer i ráno na hotelu. Až poté budeme moct říct, jestli Joe bude v závodě pokračovat,“ komentoval jeho zranění tým.

O šanci na růžový dres Dombrowski přišel, stále mu ale zůstal ten modrý pro krále hor.

A právě do hor ve čtvrtek Giro znovu míří.

Přichází první opravdu těžký test v kopcích, první finiš na vrcholu stoupání. Na cyklisty čeká 15kilometrový výšlap na Ascoli Piceno s průměrem 6,1 procenta, přičemž druhá půlka je o něco těžší.

Mnohem zajímavější kulisy než středeční placatý den s nechtěným dramatem na konci.