ONLINE: Jede se osmá etapa Gira: Chaos na startu, čeká se na úspěšný únik

Závodníky čeká 171 kilometrů, na kterých vystoupají téměř 3 500 výškových metrů.

Dominantou etapy je zdánlivě nekončící devatenáctikilometrové stoupání druhé kategorie Bocca della Selva (1 392 m. n. m). Vrcholu táhlého kopce se sklonem necelých pět procent jezdci dosáhnou padesát kilometrů před cílem. Následovat bude 40kilometrový sjezd až téměř na úroveň hladiny moře. Cíl etapy je v městě Guardia Sanframondi po stoupání čtvrté kategorie (3,1 km, 6,5 %).

Profil osmé etapy Gira d’Italia 2021.

Profil je dost těžký na to, aby se rozhodovalo mezi sprintery, naopak se ale zdá příliš snadný pro jezdce na celkové pořadí. Jinými slovy, ideální čas pro úspěšný únik.



Do karet hraje možným uprchlíkům i to, že Groupama-FDJ, tým muže v růžovém, pravděpodobně nebude v kopcích dostatečně silný na to, aby dokázal kontrolovat jejich odstup.

Uprchlíci se zatím na Giru radovali třikrát.

Nejprve všechny zaskočil ve třetí etapě urputný výkon Taca van der Hoorna (Intermarché-Wanty-Gobert), který jako jediný z původně osmičlenného úniku vydržel před pelotonem a sebral sprinterům možnost rvát se o triumf.

Hned následující den všem pláchl Joe Dombrowski ze stáje UAE-Emirates. Ve čtvrtek pak těsně uhájil vítězství před dotírajícími jezdci na celkové pořadí Gino Mäder z týmu Bahrain-Victorious.

Na koho se zaměřit?

Závěrečné stoupání je sice krátké, ale v některých pasážích dosahuje přes deset procent sklonu. Takový závěr etapy by mohl být lákadlem hned pro několik jezdců.

Jedním z jmen, která se nabízejí, je Diego Ulissi (UAE Emirates), jenž je v podobných kopcích silný. Ital už má na svém kontě osm etapových vítězství na Giru, loni tu vyhrál dvakrát.

ČTYŘI PLUS ČTYŘI. Takhle se Diego Ulissi radoval z vítězství ve 13. etapě loňského Gira, celkově slavil už poosmé.

Modrý dres pro nejlepšího vrchaře bude hájit Gino Mäder (Bahrain-Victorious). O etapový triumf by se mohl pokusit i jeho týmový kolega Matěj Mohorič, který Mäderovi výrazně pomohl ke čtvrtečnímu vítězství.

Otázkou je, jak se k etapě postaví týmy s jezdci vysoko v celkovém pořadí. Dovolí si někdo dát zelenou k úniku některému z pomocníků?



Slibně vypadá například sestava EF Education-Nippo. Americká stáj věří v pódium pro třetího muže loňské Vuelty Hugha Carthyho, ve svých řadách má ale zároveň několik kvalitních jezdců na etapy.

Příkladem je Ruben Guerreiro, který loni na Giru jednou z úniku vyhrál a dokončil ho s modrým dresem pro nejlepšího vrchaře. Další nadějí by mohl být jeho týmový parťák Alberto Bettiol.

Pokud by se Remco Evenepoel (Deceuninck Quick-Step) obešel bez některých pomocníků, belgický tým by mohl promluvit i do úniku. Nabízí se jména jako Rémi Cavagna nebo Mikkel Honoré, který ukázal svoji sílu v závodě Kolem Baskicka, kde si bok po boku s týmovým parťákem Josefem Černým dojel pro etapové vítězství.

V podobné situaci je i Astana. Alexandr Vlasov na čtvrté pozici celkového pořadí ztrácí jen čtyřiadvacet sekund na muže v růžovém. Kazašský tým by mohl vyslat do úniku jezdce jako Luis León Sánchez nebo Gorka Izagirre.

Potenciálních adeptů je dnes mnoho.

V úniku se ještě neukázal ani Thomas De Gendt, který to dříve nebo později, podle svého zvyku, zkusí. Bude to už dnes?

Předpokládaný dojezd je v 17-17.30 hodin.