V Novém Městě by se mohly konat závody Světového poháru rovnou dva

„V tuto chvíli ještě nevíme, jak to definitivně proběhne. Ve hře je několik variant,“ potvrzuje viceprezident České biatlonové unie a ředitel novoměstských závodů Vlastimil Jakeš.

„Zatím jsou hotové první dva trimestry, prosincový a začátek roku, plus mistrovství světa,“ připomíná, že Mezinárodní biatlonová unie (IBU) aktuálně počítá se dvěma podniky ve finském Kontiolahti (28. listopadu – 6. prosince), dvěma v rakouském Hochfilzenu (11.–20. prosince), dvěma v německém Oberhofu (7.–11. ledna) a před světovým šampionátem ve slovinské Pokljuce (10.–21. února) krátkou zastávkou v italské Anterselvě (21.–24. ledna).



Tak je to na papíře. „Ale situace se vyvíjí a v tuto chvíli vám nikdo stoprocentně nezaručí, že to proběhne podle aktuálního plánu. Můžeme doufat, musíme se na to připravovat. Ale uvidíme,“ pokračuje Jakeš.

O závěrečném trimestru se bude teprve rozhodovat. „V úterý se měla konat videokonference. Ale jelikož Norové ještě nedodali veškeré materiály, aby definitivně potvrdili finále Světového poháru na Holmenkollenu, tak se ještě čeká,“ zmínil Jakeš problémy norského Osla (18.–21. 3.). „Finální verdikt by měl padnout do konce listopadu, abychom s tím mohli začít pracovat. Mysleli jsme, že to bude dřív.“

Aktuální varianta závodů v Novém Městě na Moravě 11. 3. sprint mužů 17.30

12. 3. sprint žen 17.30

13. 3. stíhací závod mužů 14.45

13. 3. stíhací závod žen 17.15

14. 3. smíšená štafeta 10.25

14. 3. smíšené dvojice 13.45 Termíny soutěží Světového poháru se mohou ještě změnit v závislosti na protikoronavirových opatřeních v jednotlivých zemích.

Jisté se v tuto chvíli zdá, že se závodníci nepodívají do Číny (26. února. – 1. března). „Zastavili tam veškeré kontrolní závody pro olympiádu, takže se jeden díl Světového poháru přesune zpět do Evropy,“ vysvětlil šéf českého biatlonu Jiří Hamza.



Na závodech chtějí diváky

Otvírá se tak možnost, že by se v Novém Městě na Moravě nezávodilo pouze v zatím nastaveném termínu 11.–14. března. „Pracujeme s rozpětím tří týdnů, začátek března plus minus týden,“ uvedl Jakeš.

„Ve hře je možnost i dvou závodů. Řeší se garance, každý pořadatel musí předložit závazné podmínky, jak co se týče podpory státu, tak i možného zabezpečení. Covidová opatření totálně mění zabezpečení z hlediska ubytování, transportu, počtu lidí na závodech.“

Právě možnost navštívit Světový pohár pro diváky je z pohledu pořadatele klíčová. „Byli bychom rádi, kdyby k nám diváci mohli. Relativně máme ještě dost času, čtyři měsíce, aby se situace vylepšila. Ale počítáme i s variantou, že to může proběhnout bez diváků,“ naznačil Jakeš.

To by ostatně pro Nové Město nebylo novinkou, Světový pohár biatlonistů před prázdnými tribunami Vysočina Areny se musel uskutečnit letos v březnu. „Ekonomicky je to samozřejmě hrozná rána, kdyby to bylo bez diváků. Ale museli bychom se s tím popasovat,“ uvědomuje si Jakeš.

„Když to víme dopředu, můžeme přemýšlet jinak, než když to bylo minule připravené se vším všudy. To byla strašná pecka do rozpočtu,“ vzpomíná.



Pokud by Vysočina Arena dostala možnost pořádat hned dva podniky Světového poháru, dokázali by si s tím novoměstští pořadatelé podle Jakeše poradit. „Ve finále je to pak už trochu jedno. Jestli připravíte jeden svěťák, není až takový problém být připravený i na druhý,“ tvrdí Vlastimil Jakeš.

Potíže by mohlo způsobit především zajištění dobrovolníků. „Problém by mohl být s lidskými zdroji, zvlášť když jsou covidová opatření a nutné kontrolní testy s negativním výsledkem. Bylo by potřeba nachystat plánované kontroly, omezení pohybu, rozdělení týmů na hotely. To by bylo obrovsky složité. Ale pro nachystané závodiště včetně tratí je jedno, jestli jedete o jeden závod méně, nebo více,“ dodal Jakeš.