Biatlonista Mikyska je po operaci kolena a čeká ho dlouhá pauza

Mikyska na šampionátu v letním biatlonu získal stříbro v supersprintu, ale pak se v závodě s hromadným startem ve sjezdu zranil. U dříve operovaného kolena si vykloubil čéšku. Ta se sice vrátila, ale následná vyšetření odhalila závažná poškození kloubu.

„Tomáš si utrhl přední zkřížený vaz, který už měl před dvěma lety opravovaný, a k tomu ještě vnitřní meniskus. Ve čtvrtek podstoupil operaci, během které jsme udělali plastiku původního vazu a sešili meniskus. Právě kvůli sešitému menisku nemůže hned začít s intenzivní rehabilitací, zhruba čtyři týdny bude nohu pasivně procvičovat na motorové dlaze. Pokud to půjde dobře, budeme postupně zvyšovat rozsah pohybu a přidávat aktivní složku,“ uvedl Smetana.

Obvyklá doba rekonvalescence po takovém zákroku jsou tři měsíce. „Pak je člověk schopný běžné zátěže, ale tady se bavíme o nadstandardní zátěži. Na druhou stranu Tomáš je mladý a zdravý kluk, takže by rekonvalescence mohla být o něco kratší. První třetina nebo polovina sezony ale zřejmě nebude o závodění,“ řekl lékař.

Třiadvacetiletý Mikyska stabilně patří do české reprezentace. Na letošním mistrovství světa v Oberhofu skončil čtrnáctý ve vytrvalostním závodě a v závodě s hromadným startem a přispěl ke čtvrtému místu mužské štafety. Nyní se bude připravovat individuálně.

„Chceme zatížit alespoň horní polovinu těla, nabízí se různé trenažéry. Je to lepší, než kdyby nedělal nic. Samozřejmě to budeme konzultovat s lékaři, aby proběhla dobře rekonvalescence. Střelbu akutně řešit nemusíme. Pokud Tomča nebude pár týdnů střílet, tak se nic nestane. Bude mít na střelbu ještě dost času, navíc s ní neměl větší problémy,“ řekl trenér mužů Michael Málek.

Vážné zdravotní problémy museli v létě řešit i další jeho svěřenci. Adam Václavík je po operaci zlomeného zápěstí v plném tréninku. Postupně se do přípravy pokusí zapojit také lídr týmu Michal Krčmář, který měl po infekci jater několik týdnů klidový režim. „V neděli se přesune na tři týdny do Nového Města na Moravě. Chceme, aby změnil prostředí a mohl se po delším tréninkovém výpadku intenzivněji věnovat střelbě a kolečkovým lyžím. Věřím, že s námi v říjnu vyrazí na soustředění do italského střediska Passo Lavaze,“ dodal Málek.