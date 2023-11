Nové Město a nové vosky. Co čeká české biatlonisty v začínající sezoně?

Ze současného reprezentačního týmu zažil předešlé mistrovství světa ve Vysočina Aréně pouze jeho svěřenec Michal Krčmář, jenž byl v roce 2013 benjamínkem týmu. Přesto dostal zodpovědnou roli finišmana mužské štafety. S ní si poradil mazácky, s odstupem téměř jedenácti let ale vzpomíná, že místo v kvartetu neměl až do poslední chvíle jisté.

„Já chtěl startovat a měl jsem pocit, že bych měl, ale dodnes nevím, jestli se mnou Ondra Rybář počítal od začátku, nebo to rozhodlo až to, že byl Bleky (Zdeněk Vítek) nemocný,“ dumal zvesela Krčmář na pondělní tiskové konferenci.

„Byl jsem vyjukaný, vše pro mě bylo nové. Že štafetu pojedu, jsem se dozvěděl den předem. A najednou se chtíč proměnil v lehký strach. Bál jsem se, že to Ondrovi (Moravcovi) a Bouškovi (Michalu Šlesingerovi) pokazím. Nepomohl tomu ani Tomáš Holubec, který mi řekl: Je možné, že ti to předají na prvním místě, tak buď hlavně v pohodě,“ vypráví.

„Já věděl od začátku, že Michal štafetu pojede. Ale on byl tehdy mladík a kdyby to věděl týden dopředu, tak to začne až moc řešit…“ vysvětluje své počínání tehdejší trenér mužů Ondřej Rybář.

Mužská štafeta před domácími fanoušky tehdy dojela na šestém místě, a přidala tak vedle bronzové medaile smíšené štafety a dvou čtvrtých míst Moravce další výborné české umístění na domácím šampionátu.

Jak ale docílit toho, aby nadcházející mistrovství bylo podobně úspěšné? Aby na něj čeští biatlonisté vzpomínali tak rádi jako Krčmář na to před deseti lety?

„Sportovci chtějí na mistrovství světa uspět každý rok. Samozřejmě, že před domácím publikem by to bylo příjemnější, ale raději bychom to prostředí využili jako podporu, než abychom se jím nechali stresovat,“ říká Rybář, který nyní zastává funkci sportovního ředitele týmu.

„Máme za sebou kvalitní přípravu a uvidíme, kam se s ní dostaneme,“ doplňuje ho trenér mužů Málek.

Mikyska snad po Novém roce

Přitom mužská sestava řešila před sezonou jeden problém za druhým. Nejprve putoval místo na soustředění do nemocnice Adam Václavík se zlomeninou člunkové kosti.

Pak přerušil přípravu Krčmář kvůli infekci cytomegalovirem, se kterou v minulosti bojoval i Moravec.

A do třetice vypadl z tréninku Tomáš Mikyska, který se zranil na mistrovství světa v letním biatlonu a musel na operaci kolene.

„Všichni závodníci jsou ale nyní zdraví a vše už zase probíhá, jak má. I Tomáš už trénuje, i když stále jen vevnitř na pásu,“ uklidňuje Rybář.

Michal Krčmář baví svého trenéra Michaela Málka

„V závodech bychom ho mohli vidět snad po novém roce. Ale u Tomáše je klíčové, aby se vše správně zahojilo a mohl pokračovat bez komplikací v dalších sezonách,“ zdůrazňuje k třiadvacetiletému Mikyskovi Málek.

Václavík s Krčmářem už absolvovali testovací závody v norském Sjusjönu a podle Málka je mužský tým připravený dobře. „Bál jsem se, že návrat po nemoci bude komplikovanější, ale tělo funguje, jak má, a to je pro mě nejdůležitější,“ říká ke svému zdravotnímu stavu Krčmář. „Jak se bude vyvíjet sezona, pro mě aktuálně není podstatné.“

Jeho a Václavíka doplní pro první závody Jakub Štvrtecký, Jonáš Mareček a Mikuláš Karlík. Ženský tým tvoří Markéta Davidová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková a Lucie Charvátová.

„Cítím se dobře, ale nevím, jestli je to spojené s formou,“ krotí předsezonní naděje Davidová. „Těším se na závody a na to, co se bude dít…“ líčí.

Až mokrý sníh ukáže

Kromě očekávání vzhledem k domácímu světovému šampionátu se musí čeští biatlonisté popasovat tuto zimu také s novým mazáním lyží. Začal platit zákaz na používání vosků s obsahem fluoru, servisní týmy po celém světě tak řeší, jak dosud nepostradatelný prvek co nejlépe nahradit.

Prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza hovoří na předsezonní tiskové konferenci. Po jeho levici sedí Ondřej Rybář, Michal Krčmář a Michael Málek.

Závody v Sjusjönu způsobily mezi biatlonisty poprask, protože s novými vosky ujížděli Norové všem konkurentům nejméně o minutu. Bývalá závodnice Tiril Eckhoffová v roli televizní expertky dokonce zmiňovala, že taková nadvláda Norů by biatlon nadobro zničila.

Češi tak museli vyvracet, že by s bezfluorovými vosky zaspali.

„Už dva roky na tom systematicky pracujeme, ale je to spoustu výzkumů a vývoje. Někdy vyvíjejí firmy vosky i desítky let,“ vysvětluje Rybář.

„Doufám, že se nám povede vytvořit sportovcům co nejlepší podmínky, aby mohli ukázat, co mají natrénováno. To znamená mít rychlé lyže, aby byli konkurenceschopní,“ říká.

Samotní biatlonisté zatím rozdíl v přípravě lyží nepociťují.

„Já bych asi nepoznala, že mám bezfluorový vosk,“ přiznává Davidová. „Myslím, že to bude víc znát třeba na mokrém sněhu, kde fluor udělá hodně,“ přemítá.

„Teď bych nedělal závěry, až poháry ukážou, kde je karta. Protože jestli Norové mažou a testují několik roků doma v Norsku, mohli mít tentokrát výhodu prostředí. Nechci to podcenit ani zlehčovat, rozdíl byl, ale na nějaké velké hodnocení a analýzy je ještě čas,“ dodává Krčmář.

První závody nabídne Světový pohár už tento víkend ve švédském Östersundu. Po nich už bude jasněji, jak si čeští biatlonisté s formou a nově namazanými lyžemi stojí.