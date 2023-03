Norská biatlonistka Eckhoffová ukončila kariéru. Sezonu vynechala kvůli covidu

Eckhoffová se připojila ke krajance Marte Olsbuové Röiselandové, Němce Denise Herrmannové či Francouzce Anais Chevalierové-Bouchetové, které v minulých dnech před závěrečným soutěžním víkendem SP v Oslu oznámily, že po sezoně se závoděním také skončí.

„Biatlon byl téměř odjakživa součástí mého života a je zvláštní si představit život bez něj,“ uvedla Eckhoffová na webu Norského biatlonového svazu. „Poslední rok jsem byla trochu stranou, takže mi to připadá jako přirozený vývoj a rozhodnutí. Je to zvláštní a trochu smutné. Svým způsobem je to ale také krásné,“ doplnila.

Eckhoffová připustila konec kariéry už v únorovém rozhovoru pro norskou televizi NRK. Po prodělaném koronaviru se na rozdíl od Olsbuové Röiselandové nedokázala v této sezoně vrátit do závodní stopy. Nejvíce ji trápily potíže se spánkem a je pod dohledem lékařských specialistů.

Vedle dvou olympijských triumfů ze smíšených štafet získala Eckhoffová „pod pěti kruhy“ také tři stříbra a tři bronzy. Z celkových deseti zlatých medailí na mistrovství světa získala tři v individuálních závodech. Dohromady má ze světových šampionátů patnáct cenných kovů.

Tiril Eckhoffová operuje s puškou na střelnici během stíhacího závodu v Kontiolahti.

Naposledy se Eckhoffová představila v závodech vloni doma v Oslu, kde vyhrála sprint a stíhací závod. „Tehdy jsem ještě nevěděla, že to budou moje poslední biatlonové výhry. Mým plánem bylo pokračovat dál. Když teď ale odcházím, říkám si, že jsem to zakončila dvěma triumfy před fantastickým publikem, přáteli a mou rodinou. Konec mě mrzí, ale zároveň vím, že je to správné rozhodnutí. Jsem hrdá na to, čeho jsem dosáhla, a vždy budu na svou kariéru vzpomínat s úsměvem,“ dodala Eckhoffová.