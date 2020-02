Víc se z toho dneska vymáčknout nedalo, líčil spokojený Moravec

Asi máte tentokrát ze svého výkonu lepší pocity než po sprintu, je to tak?

Rozhodně. Dneska to bylo aspoň nějaké závodění, kdežto v sobotu to bylo víceméně trápení. S tím odstupem, který jsem po sprintu na startu měl, se z toho o moc víc vymáčknout nedalo. Nejsem zklamaný, furt mám před sebou jeden individuální závod, kde budu dělat všechno proto, abych tady startoval i v tom hromadném.

Ve středu by vám váš dnešní výkon na střelnici hodně pomohl. Trefil jste 19 z 20 ran.

Mohl by, uvidíme. Ve vytrvalostním závodu je určitě pořád šance dostat se do toho hromadného.

Se střelbou panuje maximální spokojenost?

Myslím si, že dneska jsem se dobře zkoncentroval. Pořád by to mohlo jít ještě o trochu líp… ale ne, dneska jsem spokojený. Všechny střelby byly v rytmu, měl jsem slušný čas (osmý nejrychlejší), takže se mi rozhodně půjde daleko líp do dalšího závodu, než tomu bylo dneska. To jsem byl ráno neskutečně rozbitý.

I běžecky jste se ale dnes cítil lépe, ne?

Rozhodně. Bylo to takové dieselové. Vyjel jsem nějakým tempem a moc jsem nezrychloval. Na druhou stranu jsem velké většině lidí stačil, až v posledním kole mi to ujelo. Ale rozhodně to byl běžecký posun.

Markéta Davidová si stěžovala, že jednou je její běžecký výkon lepší, jednou horší a že neví, čím to je. Co vy?

Ve sprintu jsem na to neměl, to jsem neměl svůj den, protože jsem od půlky druhého kola umíral. Podobné dny u mě přichází ne zrovna často, ale není to ani tak, že by se mi to nikdy nestalo. Ale neřeším to, to se stává.

Stačí si vzpomenout na váš loňský kolaps na mistrovství světa v Östersundu.

Přesně tak. Ona je mladá, je zvyklá na něco jiného a já to míval taky tak. Objel jsem třicet závodů a možná ve dvou z nich jsem měl podobný kolaps, ale v dalších osmadvaceti jsem mohl. Takhle už to ale bohužel dávno není.

Znáte na to nějaký recept?

Recept na to je ten – moc se v tom nebabrat a jít dál. Máme před sebou další závody, nějaké zlepšení tam je, na tom je potřeba stavět.

Před středečním vytrvalostním závodem máte dva dny volna. Jak je využijete?

Trénovat asi úplně moc nebudeme. Zítra bude odpočinek, a pak už máme den před závodem. Asi absolvujeme takový trénink, který nás nabudí. Do vytrvalostního závodu nemůžeme jít z postele.