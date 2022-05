Pokračujeme, oznámily hvězdné biatlonistky Olsbuová Röiselandová a Wiererová

Jednatřicetiletá Olsbuová Röiselandová prožila výbornou poslední sezonu. Trojnásobná olympijská vítězka z Pekingu, která dohromady získala v Číně pět medailí, ovládla poprvé v kariéře i celkové hodnocení Světového poháru. Do další sezony norskou biatlonistku motivoval i fakt, že se její manžel Sverre stal trenérem německého výběru žen.

„Můj manžel pojede do Německa jako trenér žen. Nemám tedy na výběr a musíme spolu ovládnout další mistrovství světa v Oberhofu,“ uvedla jedenáctinásobná mistryně světa.

O rok starší Wiererová, která vyhrála Světový pohár v letech 2019 a 2020 se rozhodla zasáhnout i do čtrnácté sezonu mezi elitou. Stále tak existuje možnost, že by mohla závodit až do roku 2026, kdy Itálie bude hostit olympijské hry. V té době by jí bylo 35 let.

„Rozhodla jsem se odjet ještě jeden rok. Uvidíme, zda se mi podaří udělat ještě nějaké dobré výsledky. Pořád se cítím docela fit. V tomhle věku ale musíte přemýšlet rok od roku,“ řekla Wiererová, která skončila v posledním hodnocení SP devátá. Na olympijských hrách v Pekingu slavila bronz ze sprintu.