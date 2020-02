Biatlonový zvrat. Ze druhé ligy ke světovému stříbru, to vše za čtyři dny

Letos ani nesplnil kritéria německého svazu pro nominaci na mistrovství světa. Ještě o víkendu závodil na druholigovém IBU Cupu ve Val Martellu. Teprve v pondělí přicestoval Erik Lesser do Anterselvy. Ve středu tu byl spolukomentátorem ARD při vytrvalostním závodu.

A teď oslavuje s Franziskou Preussovou druhé místo ze singl mixu.

„Jsem neuvěřitelně šťastný, že jsem i po tak podělané sezoně vůbec dostal tady šanci a mohl se takhle odvděčit,“ říkal.

O 17,6 sekundy za vítězným norským duem Johannes Bö - Marte Olsbuová-Röiselandová se radovali dva němečtí reprezentanti, jejichž letní příprava a pohárová sezona byly všechno, jen ne klidné a vydařené.

Spíš u nich dlouho platilo: co se může pokazit, pokazí se.

V létě se Lesser šeredně rozbil na horském kole, zlomil si klíční kost, dlouho pauzíroval a když se pokusil vrátit k biatlonu, dělal mu běh na lyžích značné problémy. Pohyb rukou s holemi byl pro jeho klíční kost utrpením, především při delších distancích.

V úvodních čtyřech závodech Světového poháru obsadil 33., 72., 70. a 82. místo, načež byl vyřazen z A-týmu a odeslán do IBU Cupu.

„Ale ani tam jsem dlouho neměl ze svého lyžování dobrý pocit,“ vyprávěl.

V minulých letech byl v reprezentaci pojmem, vždyť je mistrem světa ze stíhačky a štafety z Kontiolahti 2015 a stříbrným olympionikem z vytrvalostního závodu v Soči 2014. Tolik let patřil k oporám.

Snad i proto mu trenéři koncem ledna při Světovém poháru v Pokljuce dali ještě jednu šanci, aby usiloval o nominaci do Anterselvy. Pět mužů už ve výběru na šampionát měli, on mohl být tím šestým.

„Musíš ale skončit jednou do osmého, nebo dvakrát do patnáctého místa,“ dostal podmínku.

Lesser ji splnil jen z poloviny. Po 20. místě ve vytrvalostním závodě dojel v Pokljuce čtrnáctý v závodě s hromadným startem.

Trenéři se posléze rozhodli pro polovičaté řešení. V nominaci sice jeho jméno na postu náhradníka figurovalo, ale do Anterselvy jej na úvod šampionátu nevzali. Byl místo toho odeslán na IBU Cup do Val Martella. S příslibem: Pokud ti to tam půjde, mohl bys za týmem dorazit dodatečně.

Disciplína šitá Lesserovi na míru

Ve Val Martellu, 170 kilometrů od Anterselvy, tudíž závodil o víkendu s Norem Birkelandem, krajanem Reesem, Francouzem Claudem, Švýcarem Finellem nebo s Čechem Krupčíkem. Dojel devátý ve sprintu (o místo za Krupčíkem) a druhý ve stíhačce. Vzápětí byl povolán do Anterselvy.

Německým mužům se zatím na šampionátu nedařilo, ve vytrvalostním závodě dosáhli dokonce svého nejhoršího výsledku v této disciplíně od roku 2008.

A Lesser byl s Preussovou nominován do singl mixu.

Nominace se setkala s kritickou odezvou v německých médiích i u fanoušků, šéftrenér Mark Kirchner však tvrdil: „Posíláme do singl mixu naše dva nejlepší a nejrychlejší střelce. Ten závod přece je o rychlé a přesné střelbě.“

Také český sportovní ředitel Ondřej Rybář, když pozoroval, jak si Lesser vede na střelnici, uznale kvitoval: „Tohle je disciplína, které je mu šitá na míru, dokáže úžasně rychle a spolehlivě střílet.“

START. Třicet týmů vyráží do závodu smíšených dvojic.

Rovněž parťačka Franziska Preussová měla za sebou protrápené měsíce. Dívka s bojovným srdcem, kdysi obrovský talent německého biatlonu, už ve 20 letech oslavovala stříbrnou medaili z hromadného závodu na mistrovství světa 2015.

Jenže podobně jako Laura Dahlmeierová bojovala od začátku kariéry i s neustálými nemocemi a výpadky, její imunitní systém byl a je chatrný. „Já bych si tak přála aspoň jednu sezonu, kdy zůstanu zdravá,“ vykládala.

Kvůli plicním potížím ležela v létě dva týdny v nemocnici. Kvůli chronickému zánětu šlachy nesměla pak pro změnu dlouho ani joggovat, až do začátku sezony ji pobolívala celá levá strana těla. I Vánoce trávila nemocná v posteli.

A při Světovém poháru v Pokljuce byla na trati tak extrémně pomalá, že se celá šokovaná vydala na další kolečko mezi ordinacemi doktorů, aby zjistili, jestli se v jejím těle zase něco neporouchalo.

Její životní partner Simon Schempp dopadl ještě hůře, kvůli silnému poklesu formy byl nejprve vyřazen z A-týmu a posléze kvůli onemocnění i z béčka.

Pozlobil jsem Johannese, to mě těší

Preussová se však zmátořila na soustředění v Ridnaun a v Anterselvě najednou byla jako vyměněná. V žádném z individuálních klání nedoběhla hůře než osmá. „Díky tomu jsem se před singl mixem uvolnila,“ řekla.

Na střelnici byla sebejistá, za celý závod jen dvakrát dobíjela. „Což byl klíč k naší medaili,“ prohlásil Lesser.

Po své poslední střelbě šla do vedení a vyslala Lessera z prvního místa do závěrečného, čtvrtého úseku.

K rozhodující položce vstoje přijížděl Lesser společně s Johannesem Bö a se Švédem Sebastienem Samuelssonem. Nor byl bezchybný, Lesser potřeboval jeden náboj navíc a uháněl si pro stříbro, zatímco Samuelsson dvěma chybami „přihrál“ bronzovou medaili Emilienu Jacquelinovi a Francouzům.

„Ale těší mě, že jsem velkého Johannese mohl až do poslední položky trochu pozlobit,“ říkal Lesser.

Přímo z květinového ceremoniálu poslal rychlou SMS zprávu své přítelkyni Nadine, pak předvedl na pódiu tanec radosti, slezl dolů, objal spolkového kouče Kirchnera a znovu a dlouze Preussovou.

GutenByte (Twitter) @gutenbyte Biathlon: Franziska Preuß und Erik Lesser gewinnen WM-Silber in Antholz - https://t.co/F15fIqxsV6 News: Biathlon: Franziska Preuß und Erik Lesser gewinnen WM-Silber in Antholz https://t.co/F15fIqxsV6 News https://t.co/ueASCiNx3o https://t.co/psjAEpGaAN odpovědětretweetoblíbit

Jedenatřicetiletý muž z Duryňska a pětadvacetiletá žena z Bavorska prožívali pocity velkého zadostiučinění. Za odměnu si Lesser dopřál k večeři velkou porci lasagní, svého zamilovaného jídla.

Preussová se nyní bude chystat na štafetu žen a hromadný závod, další dvě medailové šance.

Lesser zůstane v Anterselvě do soboty, ale s jeho nasazením v mužské štafetě se zatím nepočítá, okruhy jsou v ní delší a němečtí trenéři se údajně obávají jeho pomalejšího běhu.

Každopádně v sobotu večer se sbalí a se světovým stříbrem v kufru odletí na mistrovství Evropy v Raubiči. Tedy na akci, která je již tradičně určena především závodníkům z B-týmů pro IBU Cup.