Davidová: Při stojce nesmím bláznit. Krčmář: Riskováním jsem vše zhoršil

Markéta Davidová kráčela po závodě tunelem pod stadionem a na téma singl mixu, závodu s rychlým během a hlavně velmi rychlou střelbou, pronesla: „No jo, nic pro mě.“

Už v prvním kole s ostrým tempem doplatila na vysoké startovní číslo 16 (dané předchozími výsledky Čechů v singl mixech Světového poháru). Pole se nečekaně rychle roztrhalo a Davidová zůstala v jeho druhé polovině.

„Najednou tam vepředu pár holek cuklo a ujelo, vznikla díra a já jsem s číslem 16 s tím nebyla schopná nic udělat, protože nebylo kudy se procpat dopředu,“ popisovala. „Podobné problémy měla i Doro Wiererová (Italové jeli s číslem 13), ani té se to nepodařilo.“

První ležka, kterou Davidová s jednou dobytím zvládla za solidních 31 sekund, pak ještě byla dobrá. Druhá položka nikoliv.

„Bohužel, při stojce nesmím bláznit a musím si střílet to své.“

Což neudělala.

„Pospíchala jsem, a to se promítlo.“

Ani tři dobíjené rány na likvidaci napáchaných škod nestačily, musela se odebrat na trestné kolo, propadla se na 24. místo a bylo jasné, že ambice českého dua na přední umístění zmizely kdesi za obzorem.

Dlouho dokonce Davidové a Michalu Krčmářovi hrozilo umístění až ve třetí desítce, které by bylo nejhorším českým výsledkem v této disciplíně v historii. Teprve poslední bezchybná střelba Krčmáře na čtvrtém úseku (za 20 sekund!) popostrčila Čechy aspoň na 14. příčku.

Krčmář: První polovina závodu byla hrozná

„Nebude to veselé hodnocení. Určitě jsme mířili výš než na 14. místo,“ prohlásil za cílem Krčmář. „Nezvládli jsme to, pokazili první polovinu závodu.“

Když přebral od Davidové štafetu se ztrátou 51 sekund a vyrazil na druhý úsek, snažil se vzápětí na střelnici zariskovat a pokusit se zachránit, co ještě zachránit šlo.

„Jenže tu situaci jsem ještě víc zhoršil, než abych pomohl,“ vyčinil si. „Na rovinu řeknu, že to byla ode mě pitomost. Když člověk moc chce, je to někdy kontraproduktivní. Mrzí mě to, jsem z toho rozpačitý. První polovina závodu byla od nás fakt hrozná.“

Přidal na konto týmu dalších pět dobíjení, ztráta narostla na 1:19 minuty.

Až druhý „poločas“ singl mixu byl - příliš pozdě - od Davidové a Krčmáře na střelnici mnohem povedenější.

„Vlastně se mi nepovedla jen jedna položka za celý závod, ty další (s jedním dobíjením) se ještě dají považovat za docela úspěšné,“ bilancovala Davidová.

Markéta Davidová v závodě smíšených dvojic.

Podobně hovořil Krčmář: „Můj závěrečný, čtvrtý úsek by snesl docela přísná měřítka. Takže to v nás je. Není to o tom, abychom tvrdili, že singl mix neumíme, že není pro nás. Ale nejde ho začínat s bilancí 1 + 9 po dvou úsecích. Dobrá střelba v nás je, nesmí však přijít až za půlkou závodu.“

Faktem je, že úspěch v singl mixu vyžaduje podle některých závodníků také specifický styl tréninku. Reprezentanti poznamenali, že rychlá 1,5kilometrová kola zakončená rychlou střelbou v rámci tréninku nedělají.

„Nechci tu zabředávat do tréninkových modelů, ale musím říct, že na tohle opravdu nejsme zvyklí,“ přiznal Krčmář. „Takhle vyloženě netrénujeme. Myslím, že je to potom v singl mixu i na trati trochu znát. Než jsem se trochu probral, byl jsem na pátém kilometru (myšleno na 2. kilometru jeho úseku).“

Mistrovství světa v biatlonu Kompletní program v Anterselvě

Otázkou je, jak častý by takový specifický trénink, napomáhající k úspěchu v této nejkratší disciplíně, měl být.

Davidovou o víkendu čeká ještě štafeta žen a hromadný závod. Krčmář už nastoupí jen v sobotní mužské štafetě.

„Budu se snažit odčinit dnešek a dám do štafety všechno,“ slíbil. „Naštěstí se nám na šampionátu povedla hned ta první smíšená. Snad dokážeme vyjet ještě nějaké další hezké umístění.“

S kým štafetu pojede, to je zatím i pro trenéry oříšek k rozlousknutí.