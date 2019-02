Tentokrát vyhrajeme, věří nymburské basketbalistky. Ve Varech se jim daří

V sobotu od 15 hodin v Hale míčových sportů přivítá Slovanku Mladá Boleslav. Dosavadní dvě představení Nymburku-KV přinesla jasná stobodová vítězství. Hradec Králové porazil 101:80 a Teamstore Brno 110:61.

„Ve Varech se nám hraje dobře, holky sem jezdí rády, vyhráváme tady,“ přizvukuje trenér Daniel Kurucz. A mohou karlovarští fanoušci vidět další stobodový nášup?

„Věřím, že vyhrajeme i se Slovankou. Když budu hodně realistický, tak stovka asi nebude, to by byl opravdu velký bonus. Slovanka není špatná, hrává vyrovnané zápasy, myslím, že to bude nejvyrovnanější zápas, který Karlovy Vary uvidí, ale samozřejmě jej vyhrát chceme. I bez těch klíčových hráček, které nám chybí,“ nechce Kurucz slibovat nesplnitelné.

Teď bude úplně jiná situace od předchozích dvou duelů. Od začátku roku Nymburk-KV ztratil pozice vydobyté před Vánoci.

V ŽBL je aktuálně až pátý, když prohrál v Brně s KP 68:64, Hradci Králové 62:55, s USK Praha 59:105 a v sobotu v Trutnově. Vyhrál pouze nad Ostravou a předvánoční druhé místo je v nedohlednu.

V Eurocupu prohrál oba osmifinálové zápasy s polským Artego Bydgoszcz. Pouze v Českém poháru, jehož vyvrcholení proběhne 9. a 10. března v Karlových Varech, postoupil přes Trutnov.

„Letos jsme nebyli ještě ani jednou kompletní, pořád je někdo zraněný, přichází jiné hráčky, které nejsou sehrané a je to vidět,“ konstatuje Kurucz.

„Momentálně máme osm zdravých hráček a všechny ostatní mají nějaké omezení. Jsme v situaci, kdy nám pravidelně chybí dvě až tři hráčky základní sestavy, což je potíž,“ přiznává.

A tak ani ve Varech diváci neuvidí všechny. Momentálně chybí dlouhodobě Romana Stehlíková a Nikoleta Deličová. A absentuje i Chloe Wellsová, základní rozehrávačka, motor týmu. „Chce v zápase nastoupit, ale myslím, že to není reálná varianta. Je to dobrá vůle, viděla, že hodně chyběla v Trutnově. Rozhodneme se v den zápasu,“ vysvětluje trenér.

Nově chybí Crystel Bittarová, takže tým nemá další rozehrávačku. Omezení mají další tři hráčky. „Když nemáte první rozehrávačku a pivotku, je to problém. Troufám si tvrdit, že kdyby v Trutnově ty hráčky byly, tak jsme neprohráli. Kádr máme silný, ale ani jednou letos jsme nebyli všichni zdraví.“

Na rozdíl od předchozího nabitého programu před prvními dvěma zápasy ve Varech by se tým nyní měl v pohodě připravit na zápas.

„Máme to naplánované, že přijedeme zhruba na oběd, zastřílíme si a půjdeme do utkání. Z hlediska odpočinutosti by to mělo být mnohem lepší než v poslední době,“ přibližuje Daniel Kurucz program a dodává. „Výhru potřebujeme a věřím, že nám k ní karlovarští diváci pomohou.“