USK udrží opory i trenérku Hejkovou. A Češky? Hanušová odchází, nové nejsou

„Myslím, že kádr je víceméně připravený na další sezonu. Vše budeme postupně zveřejňovat, ale mohu prozradit, že hlavní opory u nás zůstanou. Alyssu Thomasovou a Brionnu Jonesovou mohu potvrdit,“ řekl ČTK a Radiožurnálu generální manažer klubu Marek Kučera.

„U Condeové to zatím potvrdit nemohu, ale myslím, že i zde jsme blízko dohody. Zájem je oboustranný, takže věřím, že se dohodneme,“ doplnil Kučera.

Zatímco Thomasová a Jonesová byly oporami i ve finále domácí soutěže proti Žabinám Brno, které USK vyhrál 3:0 na zápasy a slavil 12. titul v řadě, Condeová závěr sezony kvůli potížím s ramenem vynechala. Španělská hráčka se zranila v semifinále Euroligy proti Fenerbahce Istanbul a od té doby nehrála.

Zcela fit nebyla ani kapitánka Oblaková, jež dohrávala závěr ročníku se zlomeným nosem. Také ona ale během mistrovských oslav potvrdila, že v USK zůstane. „Mám tu rozdělanou práci. Chci zde vyhrát Euroligu. Máme dobrý tým a určitě je lepší, když budeme zase více sehrané,“ řekla slovinská rozehrávačka a nejužitečnější hráčka finálové série.

V mistrovském týmu naopak končí česká reprezentantka Hanušová, která měla ke konci sezony zdravotní potíže. Vrátit by se mohla do týmu Žabin Brno, kde působila v letech 2009 až 2014.

Alena Hanušová se rozcvičuje před zápasem s Jekatěrinburgem.

Udržení týmového jádra USK kvitovala i trenérka Hejková. „Tým se trochu změní, ale ne moc. Klíčové dvě Američanky zůstávají a naše rozehrávačka také. Chceme si tyto hráčky nechat, aby byla kontinuita,“ podotkla slovenská trenérka, která získala s USK svůj desátý mistrovský titul.

Rodačka ze Žiliny, která před třetím finále (74:51) obdržela státní vyznamenání za zásluhy o slovenský sport, chce v pražském týmu také pokračovat. „Stále mě to baví. Stíhám vše i zdravotně, takže proč ne,“ doplnila osmašedesátiletá členka Síně slávy FIBA.

Vedení USK, jehož hráčky ovládly v lize už 245 zápasů za sebou a příští sezonu budou atakovat rekordní brněnskou šňůru 256 triumfů v řadě, zvažuje také posílení o nová jména. Konkrétní ale zatím být nechce.

„Ten výběr je malý. Na trhu jsou volné hráčky z Ruska, ale většinou s americkým pasem. Snažíme se to trochu posilnit. Jen mě mrzí, že nemůžeme najít nějakou českou hráčku, která by kádr posilnila na úrovni Euroligy,“ řekla Hejková.

Trenérka USK Praha Natália Hejková a její svěřenkyně v duelu se Salamancou.

Přestože její tým neuspěl kvůli množství zranění a úzké rotaci ve Final Four Evropské ligy, kde skončil po porážkách s Fenerbahce Istanbul a Salamancou čtvrtý, Kučera hodnotil sezonu jako úspěšnou.

„Vybojovali jsme po několika letech Final Four, což je úspěch. Trápila nás sice marodka, ale to je druhá věc. Se sezonou jsme spokojení a po sportovní stránce jsme si to takhle představovali. Převládá spokojenost,“ uvedl Kučera.