Díky, trenére, zachránil jste mi život! Nichols o pohnutém osudu

Jestli se už do Národní basketbalové ligy nevrátí, zanechal v ní stopu, která nezmizí. Druhý nejlepší střelec uplynulé sezony, nejužitečnější hráč pohárového Final Four, které Děčín i díky němu pozlatil, tahoun v lize stříbrných Válečníků a muž, který dal záhlavec Tomáši Vyoralovi z Pardubic ve vyhroceném semifinále ligy.

Jak to, že vás kouč zachránil?

Trenér mě v podstatě vzal z Kosova a uvedl mě do situace, kdy můžu hrát svou hru a být viděn mnoha jinými zeměmi a trenéry. Většina hráčů, kteří působí v Kosovu, tam buď hraje, dokud tam neskončí kariéru, nebo má problém najít jiný klub, který by je bral vážně. A za to panu Greplovi moc děkuji.