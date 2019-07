KOMENTÁŘ: Odměna za léta překážek. Satoranský dostává pozici, o níž snil

Po třech letech plných překážek se skoro nechce věřit, jak teď všechno dopadlo. Tomáš Satoranský toužil po vyšší smlouvě v ambiciózním týmu, spojené s potenciální vysokou dávkou minut - a první den otevření trhu má vše. Tedy na papíře, protože jediný Čech v NBA se kromě jiného naučil, že v ikonické soutěži prakticky žádné jistoty neexistují.

Ale i s tímto vědomím musel v pondělí slavit.

Zažije relativně snesitelné stěhování z východního pobřeží USA do oblasti Velkých jezer, barvy Washington Wizards mění za Chicago Bulls. Podepsal kontrakt do roku 2022, avšak poté co v americké metropoli inkasoval devět milionů dolarů za tři sezony, nyní dostane za každou 10 milionů dolarů!

Klub, který stále obepíná aura z nezapomenutelné éry Michaela Jordana, Scottieho Pippena či Dennise Rodmana, podle všeho narazil na dno - a může se jen zvedat. Satoranský přichází do čtvrtého nejhoršího celku poslední sezony, zároveň však s jedním z nejmladších kádrů v lize a bez dominantního rozehrávače... Vlastně nemohl chtít víc.

A je to vyčekaná odměna.

Co znamená basketbalový šok

NBA je liga výjimečných a on, když do ní přicházel, nehleděl jen na peníze. V Evropě by pravděpodobně vydělával lépe, ale upřednostnil dětský sen.

Aby bylo jasno, brát tři miliony dolarů ročně není žádná almužna, jenže v byznysovém světě špičkového basketbalu často platí jednoduchá rovnice: kdo víc bere, ten víc hraje. No a v soudobé NBA jsou tři miliony „drobné“.

Zpětně nikdo nezjistí, zda Satoranský skutečně potřeboval tolik času na adaptaci, nebo jej kouč Wizards Scott Brooks zkrátka používal jako luxusní a zároveň levnou součástku do systému.

Pro někoho, kdo odešel za oceán jako hvězda Barcelony a kdo oplývá takovou ctižádostivostí, vystavenou na právoplatném vědomí svých schopností, to byl několikaletý bobřík trpělivosti.

Poslouchat Satoranského v těžkých momentech (úvodní rok sbíral minuty po troškách, ve druhé sezoně ho Brooks pro play off prakticky kompletně odstavil) nabízelo sondu do duše nespokojeného sportovce - ale zároveň nesklouzával k ublíženosti, naopak se „zabejčil“ v pozitivním slova smyslu.

Tak má vypadat drajv!

Vzhledem k tomu, že čeští fotbalisté po adieu Petra Čecha postrádají borce podobného formátu, přebírá Satoranský i pozici nejlépe placeného sportovce země (viz box).

Češi a peníze Vedení přebírá TS Podle loňského žebříčku magazínu Forbes byl nejlépe placeným českým sportovcem Petr Čech s 242 miliony korun - včetně sponzorských a reklamních příjmů. Po jeho konci kariéry není o novém premiantovi pochyb, Tomáš Satoranský „jen“ na výplatě dostane od Chicaga 10 milionů dolarů ročně (dle včerejšího kurzu ČNB 224 milionů korun). Loni skončil druhý hokejista Jakub Voráček, podle Forbesu bral celkově 222 milionů korun, jiný hvězdný Čech z NHL, David Pastrňák, byl třetí se 176 miliony. Nejlépe placená tenistka Karolína Plíšková vydělala 96 milionů.

Jaromír Jágr ve své finančně nejlépe ohodnocené sezoně 2002/2003 vydělával 11,5 milionu dolarů, byl tehdy nezpochybnitelnou ikonou svého sportu. To o Satoranském říci nejde; zároveň ovšem to, jakou výplatu bude pobírat, naplno ukazuje globální sílu basketbalu. NBA má fenomenální obchodní výsledky, milují ji v miliardové Asii, sledují ji v Africe, v Latinské Americe.

Hokejisté z NHL si musejí někdy připadat jen jako chudí příbuzní: Connor McDavid, John Tavares či Carey Price vydělávají na bruslích asi 15 milionů dolarů na rok, Stephen Curry, James Harden či Russell Westbrook se brzy dostanou přes 45 milionů...

Penězi nelze vyjádřit vše, což Satoranský jako čerstvý otec jistě odsouhlasí, zároveň je ovšem kontrakt uznáním jeho kvalit. Vždyť v Chicagu bude čtvrtým nejlépe placeným hráčem po svém bývalém parťákovi z Washingtonu Otto Porterovi Jr. (26 milionů dolarů za sezonu), králi smečařských soutěží Zachu LaVinemu (19,5 milionu) a letní posile Thaddeusi Youngovi (12 milionů).

NOVÍ SPOLUHRÁČI. Tomáš Satoranský (vlevo) brání najíždějícího Lauriho Markkanena.

Ve „větrném městě“ by jej tak v cestě na hřiště měla zastavit jen a pouze chybějící forma. To je při znalosti jeho povahy přesně taková situace, jakou on sám vyžaduje.

Umět zlepšit ty okolo sebe

Satoranský už nyní ze všech Čechů v NBA otiskl do tamních palubovek největší stopu. Trumfl průkopníka Jiřího Zídka, překonal rekordy ze solidní zámořské kariéry Jiřího Welsche a na rozdíl od čtvrtého z krajanů, kamaráda a vrstevníka Jana Veselého, porazil dílčí nepřízeň okolností.

Teď je před ním další a z pohledu střední Evropy poměrně epochální basketbalová mise - probít se do základní pětky.

Chicago na něj ukázalo právě proto, jaký je. Tamní noviny a fanouškovské weby objevují kouzlo pokročilých statistik, které se dají přeložit do prostého sdělení: Satoranský dokáže své spoluhráče pozvednout, činí je lepšími. To, co se na startu jeho zámořské mise v často až příliš sobeckém prostředí multimilionářů s oranžovým míčem zdálo být jeho potenciální slabinou, mu nyní vyneslo kontrakt snů. Po všech stránkách, nejen kvůli jeho výši.

A on je připraven zazářit.