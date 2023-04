Pět taháků Final Four v Praze: peklo v Královce i americké duo

Triumf! A teď opět doma

Vzpomínáte? Tehdy od nich pohár nikdo nečekal. V roce 2015 ovládl USK Praha domácí Final Four, když v semifinále porazil Fenerbahce 62:49 a ve finále Jekatěrinburg 72:68.

Od té doby se ve finále české mistryně neukázaly, čtyřikrát padly v semifinále. „V kanceláři mám fotku z roku 2015, na kterou se dívám každý den. S kýmkoli se bavím o Final Four, tak mi říká, jestli to zase vyhrajeme, když je to doma,“ usmívá se trenérka Natália Hejková. Hnát za postupem bude USK vyprodaná hala Královka. A kapitánka týmu Teja Oblaková věří: „Snad získáme pro naše fanoušky medaili.“

Americká dvojčata

Brionna Jonesová a Alyssa Thomasová, největší opory USK Praha. Obě oblékají dres týmu Connecticut Sun i americké reprezentace, s níž loni ovládly mistrovství světa v Austrálii. A pozor, v jednom týmu s Chelsea Grayovou, hvězdou Mersinu a nejužitečnější hráčkou posledního finále WNBA. Mají ji přečtenou? „Známe se dobře, těšíme se na shledání. Nejdřív si dáme bitvu na hřišti, pak si klidně pokecáme.“

Vyoralová chce druhý pohár



Až v pátek vyběhne na palubovku opentlenou do euroligových barev, nejspíš si vzpomene: Právě zde jsem získala svůj první triumf v Eurolize. Byť ve 21 letech coby nejmladší hráčka do finálových bojů nezasáhla. „Byla to má první sezona a zároveň můj největší úspěch s USK,“ vybaví si dnes devětadvacetiletá Tereza Vyoralová, opora týmu. Euroligu může vyhrát podruhé, což se z Češek povedlo jen Evě Vítečkové.“

Prestiž, ale co peníze?



Už loni se USK ucházel o pořádání Final Four, leč uspěl konkurent z Fenerbahce. Letos to vyšlo. Hlavní motivací je prestiž a domácí prostředí pro USK i fanoušky. Co výdělek? Zapomeňte.

„Snažíme se, aby se akce co nejvíc přiblížila nule, ale do zisku se rozhodně nedostaneme,“ říká Marek Kučera, generální ředitel klubu. Naopak EuroBasket, který loni Praha spolupořádala, přinesl zisk 54 milionů eur (1,3 miliardy Kč).

Fenerbahce, největší favorit



Hvězdný turecký tým je v semifinále proti Schiu, které začne v pátek v 15.00, jasným adeptem na postup. Jeho sílu poznal pražský celek naposledy loni v prosinci, kdy prohrál 72:82. Ideální scénář? Nedělní finále: USK Praha - Fenerbahce.