Nejdůležitější utkání? Pro Svitavy ano, pro Pardubice jakbysmet

„Říkali jsme si v kabině, že tohle pro nás bude dosud nejdůležitější zápas sezony,“ říká na rovinu pivot Šimon Puršl, člen svitavského kádru, který málem Pardubice rozstřílel vysokým rozdílem již během sobotního ligového derby. Nakonec vyhrál „jen“ 80:74.

„Ten zápas pro nás byl důležitý taky. Už jen kvůli tomu, že jsme si před Beksou upevnili třetí místo. I tak ale znovu říkám, že dnes to bude důležitější, hraje se o Final Four,“ opakuje Puršl.

Vítá také to, že na sebe oba týmy narazí podruhé v několika málo dnech. „Doma si na Pardubice věříme, hrát s nimi dvakrát po sobě nám vyhovuje, navíc po sobotní výhře. Je dobře, že mezi tím nebyl žádný další zápas,“ uvažuje Puršl.

Jeho a pár dalších hráčů se však toto úplně netýká. V neděli totiž absolvoval také All-Star Game v dresu „Mladých pušek“.

„Je pravda, že s tou cestou do Ústí a zpátky to bylo docela náročné. Když jsem přijel v neděli večer domů, tak jsem se necítil úplně nejlíp, ale měl jsem dva dny na to dát se dohromady a na derby budu plný energie,“ hlásí Puršl.

Sobotní prohru už hodili za hlavu

S úplně stejnou vervou ovšem do utkání nastoupí i basketbalisté Pardubic. Možná, že i s větší, vzhledem k tomu, že to byli oni, kteří v sobotu ve Svitavách prohráli...

„Věřím, že máme dostatečně zkušené mužstvo na to, aby sobotní porážku už hodilo za hlavu a naplno se soustředilo na nový zápas,“ nepochybuje asistent pardubického trenéra Adam Konvalinka.

„Se Svitavami navíc budeme v letošní sezoně hrát ještě několikrát, takže si nemyslím, že by minulý neúspěch na nás měl mít nějaký negativní dopad,“ dodává Konvalinka.

Přesto si však po prohře měli o čem povídat. V ligovém derby na palubovce pětadvacet minut existoval jen jeden tým. A Beksa jím nebyla. „Bylo to pro nás velké trápení. Nebyli jsme koncentrovaní a mentálně připraveni tak, abychom se dokázali udržet v zápase,“ přiznává Konvalinka. „Dělali jsme strašně moc chyb v přebírání soupeře a v komunikaci, kdy dva naši hráči šli bránit jednoho útočníka a další soupeř zůstával sám. Pokud se nám tohle podaří eliminovat, myslím, že to napodruhé bude úplně jiné utkání,“ věří Konvalinka.

Jiné to musí být v podání hostů hlavně v úvodu. „Jednoznačně musíme mít lepší vstup než v sobotu. Předvést větší aktivitu a trochu tvrdit muziku, ne jen koukat na soupeře, jak hraje,“ nabádá Konvalinka.

„Jedním ze zásadních úkolů bude také bránit svitavské tříbodové pokusy,“ poukazuje Konvalinka na deset úspěšných košů Turů z pětadvaceti během sobotního klání.

Beksa se bude muset obejít bez zraněného Viktora Půlpána.