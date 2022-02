Basketbalista Farský se po angažmá v Řecku vrací do USK Praha

USK se musí vypořádat s odchodem Tomáše Kyzlinka, jenž zamířil v prosinci do německého Bambergu. Pražanům patří v tabulce nadstavbové části ligy šesté místo. Farský, jenž v Řecku pravidelně připisoval přes 17 bodů na zápas, by se mohl v jejich dresu zapojit již do sobotního utkání proti Opavě.

„Jsem moc rád, že se mohu po letech vrátit na palubovku Folimanky a společně s kluky, které znám několik let, bojovat o co nejlepší umístění v nadstavbové části A1. Věřím, že společně dosáhneme stanovených cílů a vrátíme USK zpět mezi špičku soutěže,“ uvedl Farský.