LeBrone, už jsi starý! O grázlících z Memphisu aneb proč nešťouchat do medvěda

V ročníku už milovník extravagantní módy Brooks nastřádal 18 technických chyb, nikdo nemá víc. Na palubovce nezavírá pusu, neustále cosi vykládá, vysmívá se.

Ale také skvěle brání, obvykle stráží největší hvězdy soupeře a nepřekvapí, že v probíhající sérii dostal na starosti právě Jamese, jehož Lakers se v závěru základní části zmátořili a proklouzli do play off.

Osmatřicetiletý legendární basketbalista táhl losangeleský celek při posledním střetu 28 body, také si ale připsal ve statistice účasti ve hře bídných -17 a šampioni z covidem poznamenané sezony 2019/20 poměrně jasně prohráli 93:103.

„Už zdaleka není na úrovni, jako když hrál za Cleveland nebo Miami,“ pokračoval Brooks po narážce na věk svého slavného soka. „Víte, že mě to mrzí? Rád bych bránil tehdejšího LeBrona, muselo to být daleko těžší.“

Přiznal, že během zápasu konečně donutil Jamese mluvit. Ten se mu prý vysmíval za zbytečné fauly. A Brooks jen pobaveně roztahoval koutky.

„Čekal bych, že ho k tomu donutím až třeba ve čtvrtém pátém zápase. Ale je tak starý, že je mi fakt jedno, co říká,“ přidal na účet nejlepšího střelce basketbalové historie.

LeBron James (LA Lakers) sleduje smečujícího Dillona Brookse (Memphis Grizzlies).

Pak prohodil: „I poke bears.“ Šťouchám do medvědů, chcete-li. Jednoduše rád provokuje, zahrává si s myslí protivníků a čeká, co udělají.

Brooks by ale neměl zapomínat, že NBA je ligou egoistů. Borců, kteří každé podobné popíchnutí do žeber berou jako ohromnou motivaci ukázat se. Vzpomeňte si na Michaela Jordana, kolikrát během velkolepé dokumentární série The Last Dance prohlásil větu: „Vzal jsem si to osobně.“

I James už ostatně v minulosti podobné provokace splácel i s úroky. Třeba ve finále před sedmi lety, kdy si na jeho chování stěžoval Klay Thompson. „Tohle je liga pro chlapy,“ vzkázal LeBronovi poté, co se Golden State Warriors ujali vedení 3:1 na zápasy.

James tehdy coby lídr Cleveland Cavaliers nasázel dvakrát po sobě 41 bodů, v rozhodujícím sedmém duelu zaznamenal triple double (27 bodů, 11 asistencí a 11 doskoků) a dotáhl mužstvo k nevídanému obratu.

Jenže historie Brookse evidentně neděsí. „Už ho mám, dostal jsem se mu do hlavy. Nikoho nebudu respektovat, dokud na nás nenalétne a neudělá sám čtyřicet bodů i proti Memphisu,“ varoval.

Jen aby svých slov brzy nelitoval. V NBA se podobné řeči berou osobně vždycky.