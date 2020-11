Je to pro nás jedna z opravdu velkých výher, radoval se veterán Benda

„Je to pro nás skvělé vítězství, které jsme po minulém zápase potřebovali. Dodržovali jsme náš herní plán. Někdy jsme byli nahoře a někdy dole, ale změnili jsme pak obranu a to nám pomohlo,“ řekl Benda.

Nymburk před týdnem prohrál v Dijonu 61:85 a v boji o dvě postupová místa do osmifinále ze čtyřčlenné skupiny potřeboval uspět.

„Je to pro nás jedna z opravdu velkých výher. Možná si někdo řekne, že je to takový soupeř na naší úrovni, ale pro nás tento moment v rozpoložení, v jakém jsme, a co jsme prožili za poslední týdny, je to opravdu cenné,“ připomněl Benda, že v Dijonu Nymburk nastoupil tři týdny po posledním soutěžním zápase v lize. Tým si prošel koronavirovou nákazou a kvůli opatřením v tuzemsku nemohl trénovat v hale.



„Doufám, že nám to pomůže se udržet v boji o postup, každé vítězství venku může být rozhodující. Máme dobře nakročeno do boje o postup, musíme samozřejmě vyhrávat doma,“ prohlásil Benda, který k vítězství přispěl body v důležitých okamžicích a proměnil v zápase tři ze čtyř tříbodových pokusů.

„Snažím se užít si každý zápas a jít do toho na sto procent. Někdy to vyjde a někdy ne. Někdy jsou horší zápasy a někdy lepší. Myslím si, že to dneska vyšlo celému týmu. Až na pár úseků v té hře jsme předváděli dobrý výkon a byli jsme odměněni vítězstvím,“ dodal Benda.