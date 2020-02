Levice jsme měli načtené, říká pardubický rozehrávač Vyoral

„Prospělo mi to,“ uznal 27letý Vyoral poté, co Levice při pondělní výhře 78:57 pomohl z evropského poháru vystrnadit 21 body. „Zápasů, co jsem hrál v kuse, bylo fakt hodně. Cestování taky vezme síly. A co si budeme povídat - je jedno, jestli s Nymburkem prohrajete o 20, nebo o 40... Těžko by tam tým se mnou zvítězil. Trenéři se rozhodli pošetřit mě, za což jsem byl rád. Předtím v Děčíně už jsem šlapal vodu.“

Proti slovenskému soupeři, který v první vzájemné bitvě nakonec dokázal vybojovat remízu 81:81, už tedy Vyoral opět sršel elánem; jeho mužstvo navíc těžilo i z toho, že je Levice ničím nepřekvapily.

„Skauting jsme měli docela dobrý, načetli jsme jejich signály,“ líčil Vyoral. „Potvrdilo se, že česká liga je lepší než slovenská. Máme kvalitnější, soudržnější tým. Jim se to snaží spasit individuality, my si míč půjčovali,“ mínil po utkání, v němž nasbíral i 11 asistencí a dosáhl tak na ceněný double-double.

Přestože si Beksa vývoj hlídala, nebylo podle Vyorala utkání vyloženě snadnou záležitostí. „Soupeři to tolik nepadalo, ale řekl bych, že jsme hráli dobrou obranu,“ poznamenal.

Pardubičtí zdárně přestáli i absenci tří hráčů: Viktora Půlpána, Ozrena Pavloviče a Radka Nečase. „Takhle to hrajeme už asi měsíc, kromě Šutyse (přezdívka Nečase), který se zranil až v Děčíně. Je to těžké i vzhledem k dalším zápasům... Snad se o víkendu vrátí Půlpy (Půlpán), to nám pomůže. Síly ubývají, pak je play off, do kterého chceme jít z co nejlepšího umístění,“ uvedl Vyoral.

Než však přijde vyřazovací část ligy, čeká Beksu ještě třináct kol elitní nadstavbové skupiny A1 a přirozeně také semifinále Alpe Adria Cupu. Tam se o sokovi pro Pardubice rozhodne ve středu a ve čtvrtek.

„Koho bych do semifinále rád? Vůbec nevím, ale nechci hrát ve Škrljevu, to je hrozná dálka. Radši pojedu do Opavy, Vídně, Ústí, než se trmácet patnáct hodin do Chorvatska,“ konstatoval Vyoral v odpovědi na přímý dotaz.

Ať už Beksa v top 4 tohoto poháru narazí na kohokoli, jisté je, že ji v sobotu čeká speciální zápas na domácí scéně. Do enteria areny, v níž letos hrála jen jednou v základní skupině Alpe Adria Cupu s rakouským Klosterneuburgem, si totiž na šestý díl tradiční akce „Hrajeme spolu za Pardubice“ pozvala pražský USK. Začátek programu je naplánován na 16.30 odpoledne a zahájí jej koncert zdejší Komorní filharmonie, se kterou vystoupí také známá zpěvačka a herečka Yvetta Blanarovičová.