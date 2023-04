Byť padly, jsou Ostrava a Opava v Národní lize ve hře o šestku

Oba slezské týmy jsou však stále spolu s Kolínem ve hře o šesté místo a tím i přímý postup do čtvrtfinále. Všechny tři celky mají shodně 16 výher. Ve středečním, posledním kole nadstavbové skupiny A1 Ostrava končí v Kolíně a Opava od 18.00 přivítá Děčín. O konečném pořadí v případě stejného počtu vítězství rozhodnou vzájemné zápasy.

Ostravští mají jistotu, že v případě úspěchu v Kolíně budou šestí. Opavští uhájí šestou příčku, když porazí Děčín a Kolín Ostravské.

„V Kolíně to bude extrémně těžké, ale musíme pro výhru udělat všechno,“ burcuje ostravský křídelník Michal Svoboda. „Přímý postup do čtvrtfinále by byl pro Ostravu skvělý výsledek.“

Už tak ale Ostravští mohou být spokojeni s tím, že se po letech probojovali do skupiny A1. „Ano, je to dobré, ale všichni cítíme, že bychom mohli dosáhnout ještě více,“ uvedl Michal Svoboda.

Co k tomu bude potřeba?

„Srdce, musíme bojovat od první minuty a nic nevzdat. Dokud není konec, pořád šance na šestou příčku je,“ řekl ostravský křídelník.

Jakub Šiřina z Opavy zakončuje na koš Brna.

Pokud Opava a Ostrava ve středu neuspějí, v předkole narazí na devátý USK Praha nebo desátou Slavii Praha. Loni Ostrava s USK, který je po výhrách ve skupině A2 rozjetý, vypadla... Vyhne se mu, jen pokud neskončí osmá.

„V předkole to je víceméně jedno. Jak USK, tak Slavia jsou rozehrané, vyhrávají tam zápasy docela s přehledem,“ podotkl Michal Svoboda.