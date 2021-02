Vybrané pokuty nemají opavští basketbalisté momentálně kde propít

Většina sportovních týmů má své kasy, kam hráči či hráčky přispívají zápisným, pokutami, ale i částkami za vydařené kousky v zápasech. Nebo za to, že se jejich fotka a rozhovor objeví v médiích.



Basketbalisté Opavy vybírání peněz dovedli téměř k dokonalosti.

„Sazebník máme vyvěšený v šatně a každý měsíc je tam i čistý papír na nová provinění,“ podotkl Martin Gniadek.

Upozornil, že pokutovník je obsáhlý, má přes čtyřicet položek. „Je v něm třeba i obdržená devadesátka, protože stovek už tolik nepadá,“ podotkl.

Opavští za devadesát a více bodů, které v této sezoně dostali, platili pětkrát. A naproti tomu za stý bod čtyřikrát přispěli do pokladny střelci i ti, co byli zrovna na hřišti.

„Máme pokutu i za to, když někdo nechce vstřelit stovku,“ upozornil Gniadek.

Kdo určí, že šlo o úmysl? „O tom rozhoduje rada starších, ale pokud někdo mine dvě šestky, a my máme devadesát osm bodů, tak je to jasné, není se o čem bavit,“ tvrdí pokladník. „V našem pokutovníku je i double shit. To je, když někdo z nás má v utkání nula bodů, pět faulů a ještě prohrajeme. Jde o výjimečnou věc. Co si pamatuji, stalo se to snad jednou.“

„Na to také pamatujeme. Pokud někomu smrdí tričko, musí to rozsoudit více lidí, naše rada starších. Ale na to vesměs nedojde, protože i smlouvání máme zpoplatněné padesátikorunou." Na rozšíření opavského sazebníku má podíl i reprezentační rozehrávač Jakub Šiřina.

Martin Gniadek (vpravo) je opavským pokladníkem.

„Když ho trenéři povolali do národního mužstva, zavedli jsme za to poplatek,“ přiznal Martin Gniadek. „Stejně jsme dopsali také účast na mistrovství Evropy, kde byl. To byla taková hajzlovina. Šířa se dohadoval, ale pochopitelně prohrál.“ Jakub Šiřina je snad největším přispívatelem do pokladny, jelikož často bývá vyhlašovaný nejužitečnějším hráčem utkání – MVP. A za to je taxa 100 korun.

„Někdy se tomu vyhne, i když podle statistik by MVP měl jasně být. Aby tolikrát neplatil, Čouda (trenér Petr Czudek) někdy vybere jiného hráče,“ upozornil Gniadek, který je sice pokladník, ale s účtováním mu pomáhají Jan Švandrlík a také Jakub Šiřina.

Bezpáteřák je Švandrlík, vše zapisuje, směje se Gniadek

„Máme složitější agendu, tak jsme si to rozložili,“ komentoval Martin Gniadek týmovou „svatou trojici“. „Já jsem správce účtu, Honza Švandrlík pokuty píše, to je ten bezpáteřník, a vše sčítá Kuba Šiřina.“

Jak Švandrlík roli bezpáteřníka přijal? „To je nadnesené, to je celý Marťas. Jsem jen ten, kdo vše zapisuje. Docela mě to baví. Je to sranda, ale nejsem nějaký zlý muž. Převzal jsem to po jiném bezpáteřákovi – Kouřilovi,“ připomněl Radovana Kouřila, který předloni zamířil do Olomoucka.

Stačí všechny pokuty svých spoluhráčů během zápasu sledovat? „Když jsem na lavičce, tak trochu, ale na hřišti to nejde, to je složité,“ přiznal Švandrlík. „Zeptám se pak Larryho (křídelník Luděk Jurečka), který je taková chodící kronika na všechno. Ten má paměť. Většinou. A nahlásí mi to.“



Připouští, že i tak někdy na něco zapomene. „Jenže další bezpáteřáci mi to rádi připomenou. Jen když se jich to netýká,“ prozradil Jan Švandrlík.

Odmítl, že svoje prohřešky by opomíjel. „To by ani nešlo. Ostatní mi hlásí, co jsem udělal. Těžko něco zapřu. Na mě to úplně přesně nahlásí pan Gniadek.“

Pokuty chodí na účet

Jakub Šiřina říká, že na jeho roli sčítače není nic složitého. „Co tam Švanda alias zapisovatel uvede, tak jednou za měsíc spočítám a každý pošle peníze na účet,“ uvedl Jakub Šiřina.

Na účet? Většinou týmy mívají jakousi krabici, kde peníze shromažďují. „Účet byl můj nápad. Tuším, že před pěti roky,“ pochválil se Martin Gniadek. „Do té doby byly peníze v kasičce a úplně se to neosvědčilo. Teď máme vše transparentně na účtu.“

Jakub Šiřina odhaduje, že v průměru každý z hráčů za měsíc přispěje sedmi sty korunami. „Ale pokud je v tom třeba i zápisné (1 000 korun – pozn. red.), když přijde někdo nový, může to být i patnáct stovek,“ dodal.

Za sezonu Opavští nastřádají přibližně 60 tisíc korun. Za ty platí společné posezení v hospodě kolem Vánoc a několikrát vyrazí i na týmovou večeři. Sejdou se i po každém ligovém ročníku.

Jenže restaurace jsou nyní kvůli pandemii koronaviru zavřené, takže vánoční setkání nevyšlo.

„Furt však věřím, že třeba za půl roku, nebo příští sezonu bychom si mohli udělat nějakou zapíječku, nějakou pěknou akci,“ těší se Martin Gniadek.